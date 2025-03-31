Несовершеннолетний погиб на производстве: решение Госслужбы по вопросам труда шокировало

Чиновник Государственной службы по вопросам труда предлагал "замять" дело о гибели несовершеннолетнего на производстве. В Государственном бюро расследований рассказали, что такую "услугу" чиновник предлагал за взятку.

Фото ГБР

Отмечается, что в противоправных действиях разоблачили и.о. начальник одного из отделов Западного межрегионального управления Государственной службы по вопросам труда. За взятку чиновник обещал коммерсанту не проверять факт гибели на его предприятии несовершеннолетнего парня.

"Трагедия произошла в начале января текущего года из-за пожара в помещении частного деревообрабатывающего ангара. Правоохранительные и органы контроля сразу направили в Госслужбу по труду официальные письма о необходимости проведения расследования несчастного случая", — говорится в сообщении ГБР.

Отмечается, что вместо проведения необходимой проверки чиновник предложил представителю соглашение — за 5 тыс. дол. обещал не проводить проверку. По данным Бюро, мужчина привлек к передаче денег посредницу, которая 26 марта в Луцке получила всю сумму неправомерной выгоды.

"Работники ГБР совместно с ДСР Нацполиции задержали должностного лица и посредницу согласно статье 208 УПК Украины. Им сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды должностным лицом (ч. 3 ст. 368 УК Украины)", — говорится в сообщении.

В случае доказывания вины взяточнику грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, что начальник одного из таможенных постов Львовской таможни, как писал портал “Комментарии”, задержан на взятке. В Офисе Генерального прокурора сообщили, что чиновник получил от жителя Львовской области взятку в размере 23 тыс. долл.



