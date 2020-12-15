Непогода лишила электричества сотни населенных пунктов в Украине

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Сергей Медведев
Ухудшение погоды не лучшим образом отразилась на электросетях Украины. Так, перебои с электричеством отмечают в трех областях страны. Такую информацию опубликовали на официальном сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
Над восстановлением сетей работают бригады облэнерго
Так, согласно текущим данным на утро вторника, 15 декабря, в Украине обесточены 234 населенных пункта.
Отмечается, что над восстановлением электроснабжения работают ремонтные бригады облэнерго.
Спасатели также сообщают, что транспортное сообщение обеспечено на дорогах как государственного, так и местного значения. Однако, в связи с прогнозами метеорологов — а 15 декабря в восточных, Черниговской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской областях гололед, на дорогах гололедица, в ГСЧС предупредили водителей.
Спасатели рекомендуют водителям:
- выдерживайте дистанцию между автомобилями;
- паркуйте авто так, чтобы не мешать снегоуборочной технике;
- передвигайтесь скользкой дороге на минимальной скорости;
- во время езды не совершайте резких маневров;
- приближаясь к пешеходным переходам, снижайте скорость;
- учитывайте предупреждения соответствующих служб.
Как сообщал портал "Комментарии", Украинцы мало платят за электроэнергию, и тариф на электричество занижен. Такую мысль высказал исполняющий обязанности министра энергетики Украины Юрий Бойко. В Минэнерго считают, что нынешняя стоимость киловатта для населения — 90 копеек, в случае использования до 100 кВт крайне низкая.
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