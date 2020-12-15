Непогода лишила электричества сотни населенных пунктов в Украине

Ухудшение погоды не лучшим образом отразилась на электросетях Украины. Так, перебои с электричеством отмечают в трех областях страны. Такую информацию опубликовали на официальном сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Над восстановлением сетей работают бригады облэнерго

Так, согласно текущим данным на утро вторника, 15 декабря, в Украине обесточены 234 населенных пункта.

"По состоянию на 7 ч. 15 декабря в результате осложнения погодных условий (снег, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 234 населенных пункта в 3 областях, а именно: Черниговская — 204, Сумская — 23 и Киевская — 7", — сказано в сообщении пресс-службы ГСЧС.

Отмечается, что над восстановлением электроснабжения работают ремонтные бригады облэнерго.

Спасатели также сообщают, что транспортное сообщение обеспечено на дорогах как государственного, так и местного значения. Однако, в связи с прогнозами метеорологов — а 15 декабря в восточных, Черниговской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской областях гололед, на дорогах гололедица, в ГСЧС предупредили водителей.

"Уважаемые владельцы транспортных средств, Служба спасения призывает вас соблюдать правила безопасного вождения, чтобы избежать трагических событий на автодорогах", — обратились к водителям в ГСЧС.

Спасатели рекомендуют водителям:

- выдерживайте дистанцию ​​между автомобилями;

- паркуйте авто так, чтобы не мешать снегоуборочной технике;

- передвигайтесь скользкой дороге на минимальной скорости;

- во время езды не совершайте резких маневров;

- приближаясь к пешеходным переходам, снижайте скорость;

- учитывайте предупреждения соответствующих служб.

Как сообщал портал "Комментарии", Украинцы мало платят за электроэнергию, и тариф на электричество занижен. Такую мысль высказал исполняющий обязанности министра энергетики Украины Юрий Бойко. В Минэнерго считают, что нынешняя стоимость киловатта для населения — 90 копеек, в случае использования до 100 кВт крайне низкая.





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