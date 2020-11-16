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Главная Новости Общество происшествия Неподалеку Кирилловки на берег выбросило мертвую рыбу (ФОТО, ВИДЕО)
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Неподалеку Кирилловки на берег выбросило мертвую рыбу (ФОТО, ВИДЕО)

Массовая гибель азовской хамсы произошла в Молочном лимане

сегодня, 18:33
Автор:

Таисия Ерохина

Неподалеку украинского морского курорта Кирилловки на берег Молочного лимана выбросило мертвую рыбу. Об этом сообщает в Facebook Госрыбагентство Украины.

Неподалеку Кирилловки на берег выбросило мертвую рыбу (ФОТО, ВИДЕО)

Фото: facebook.com/dargua

Так, сегодня, 16 ноября, мертвую рыбу обнаружили в ходе рейда сотрудники Азовского рыбоохранного патруля в Молочном лимане, вблизи пгт Кирилловка Акимовского района Запорожской области. По данным Госрыбагентства, было обследовано 64 м участка водоема и его прибрежной защитной полосы. И на одном квадратном метре зафиксировано от 300 до 500 единиц погибшей азовской хамсы.

Отмечается, что о факте гибели рыбы для установления причин ее мора проинформирован Приазовский национальный природный парк и Кирилловский поселковый совет.

В одном из Telegram-каналов опубликовано видео с места инцидента.

Как ранее сообщал портал "Комментарии", эксперт сообщила, что в Украине резко уменьшаются рыбные ресурсы. Дело не только в беспощадном вылове рыбы. Уменьшение популяции также зависит и от ряда экологических проблем, которые уже появились в нашей стране.


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Источник: https://www.facebook.com/dargua/posts/1975374339271598
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