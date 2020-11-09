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Главная Новости Общество происшествия Неподалеку Херсона перевернулся автобус: есть погибшие, 11 пострадавших (ВИДЕО)
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Неподалеку Херсона перевернулся автобус: есть погибшие, 11 пострадавших (ВИДЕО)

Опубликовано видео с места утренней аварии в Херсонской области

сегодня, 13:26
Автор:

Таисия Ерохина

Сегодняшнее утро на Херсонщине обернулось ужасной аварией. Перевернулся рейсовый автобус в Белозерском районе, есть погибшие и раненые. Об этом говорится в сообщении ГУ Национальной полиции в Херсонской области.

Неподалеку Херсона перевернулся автобус: есть погибшие, 11 пострадавших (ВИДЕО)

Фото: hr.npu.gov.ua

По предварительным данным полиции, 51-летний водитель маршрутного автобуса "Эталон" двигался из с. Садовое в направлении с. Антоновка, но не выбрал безопасную скорость движения. Из-за этого автобус съехал в кювет и перевернулся. Сообщается о двух погибших женщинах, которым было 42 и 54 года. Кроме того, 11 человек получили травмы и были направлены в больницу. Как показал "драгер", алкоголя в крови водителя не обнаружено.

Предварительно событие квалифицируется по ч. 3 ст.286 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами". В случае доказательства виновности нарушителю грозит тюремный срок на 5-10 лет, а также лишение права управлять транспортом на срок до трех лет.

На месте ДТП работает полиция, которая устанавливает все обстоятельства произошедшего. Также прибыли кареты скорой помощи. Как можно увидеть в видео, при опрокидывании из автобуса выбило стекло из окон, сиденья были повреждены, а рядом с транспортом — разбросанные вещи.

Напомним, появились новые данные о виновнике ДТП на Майдане.


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Источник: https://hr.npu.gov.ua/news/dtp/policziya-vstanovlyuje-obstavini-smertelnoji-dtp-za-uchastyu-rejsovogo-avtobusu-v-bilozerskomu-rajoni/
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