Непал в огне протестов: соцсети под запретом, люди гибнут на улицах

В Непале уже несколько дней продолжаются масштабные демонстрации после того, как власти заблокировали доступ к популярным социальным сетям и мессенджерам. Под ограничения попали WhatsApp, Facebook, YouTube, X и Instagram.

У Непале смертельные протесты

Официальная причина блокировки – якобы нарушение новых правил регистрации интернет-ресурсов в стране. Впрочем, граждане восприняли это как наступление на свободу слова и возможность коммуникации, что и повлекло за собой волну протестов.

По сообщениям местных СМИ, мирные митинги быстро переросли в массовые беспорядки. Сначала правоохранители пытались сдерживать протестующих водометами и слезоточивым газом. Но когда эти методы не принесли результата, полиция открыла огонь.

В результате силового разгона погибли по меньшей мере 14 человек, еще десятки получили ранения. Ситуация в стране остается напряженной, количество пострадавших может расти.

Протесты стали самыми большими за последние годы и демонстрируют глубокое недовольство граждан политикой власти, ограничивающей доступ к информации и общению в условиях цифровой эпохи.

