Неожиданный поворот по делу о нападении с ножом на журналиста Юрия Макарова: он сам себя ранил

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Slava Kot
В Киеве завершили расследование инцидента, связанного с ранением известного украинского журналиста Юрия Макарова. Все собранные улики свидетельствуют о том, что телесные повреждения он нанес себе сам.
Украинский журналист Юрий Макаров. Фото из открытых источников
Полиция Киева закрыла уголовное производство по вероятному нападению на журналиста, которое произошло в апреле этого года. Как сообщили правоохранители, экспертиза ДНК, изъятая из вещественных доказательств, показала, что образцы принадлежат исключительно потерпевшему. Это означает, что посторонних лиц на месте происшествия не было, а повреждение наступило в результате самоувечья. Хотя имя потерпевшего официально не называется, источники связывают инцидент с украинским журналистом, телеведущим Юрием Макаровым.
Сообщение о нападении на Юрия Макарова поступило в полицию 16 апреля. По словам потерпевшего, возле одного из жилых комплексов в Соломенском районе к нему подошел незнакомец и ударил ножом. На тот момент 69-летний журналист был госпитализирован с ранением в участок ребер и руки. Правоохранители оперативно начали расследование по статье об умышленном тяжком телесном повреждении.
Полиция изъяла нож и чехол, найденные неподалеку от места происшествия, и направила их на экспертизу.
По результатам комплексной судебно-психологической и психиатрической экспертизы установилось, что мужчина находился в состоянии острой реакции на стресс, что могло повлиять на его поведение. Также полиция сообщает, что потерпевший признал выводы экспертов, после чего уголовное производство было закрыто.
Юрий Макаров – заслуженный журналист Украины. До 2009 года был шеф-редактором, с тех пор обозревателем журнала "Украинская неделя", с 2017 по 2019 был членом правления НСТУ, от 2019 года исполнительный продюсер Общественного телевидения НСТУ. Он также известен как автор документальных фильмов и книг.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о новых подробностях и фото журналиста Юрия Макарова из больницы после заявлений о нападении на него.