Неожиданный поворот по делу о нападении с ножом на журналиста Юрия Макарова: он сам себя ранил

В Киеве завершили расследование инцидента, связанного с ранением известного украинского журналиста Юрия Макарова. Все собранные улики свидетельствуют о том, что телесные повреждения он нанес себе сам.

Украинский журналист Юрий Макаров. Фото из открытых источников

Полиция Киева закрыла уголовное производство по вероятному нападению на журналиста, которое произошло в апреле этого года. Как сообщили правоохранители, экспертиза ДНК, изъятая из вещественных доказательств, показала, что образцы принадлежат исключительно потерпевшему. Это означает, что посторонних лиц на месте происшествия не было, а повреждение наступило в результате самоувечья. Хотя имя потерпевшего официально не называется, источники связывают инцидент с украинским журналистом, телеведущим Юрием Макаровым.

Сообщение о нападении на Юрия Макарова поступило в полицию 16 апреля. По словам потерпевшего, возле одного из жилых комплексов в Соломенском районе к нему подошел незнакомец и ударил ножом. На тот момент 69-летний журналист был госпитализирован с ранением в участок ребер и руки. Правоохранители оперативно начали расследование по статье об умышленном тяжком телесном повреждении.

Полиция изъяла нож и чехол, найденные неподалеку от места происшествия, и направила их на экспертизу.

"По результатам экспертного исследования, образцы ДНК, отобранные из вещественных доказательств, принадлежат исключительно потерпевшему, что указывает на то, что телесные повреждения мужчина нанес себе самостоятельно", — сообщили в полиции.

По результатам комплексной судебно-психологической и психиатрической экспертизы установилось, что мужчина находился в состоянии острой реакции на стресс, что могло повлиять на его поведение. Также полиция сообщает, что потерпевший признал выводы экспертов, после чего уголовное производство было закрыто.

Кто такой Юрий Макаров

Юрий Макаров – заслуженный журналист Украины. До 2009 года был шеф-редактором, с тех пор обозревателем журнала "Украинская неделя", с 2017 по 2019 был членом правления НСТУ, от 2019 года исполнительный продюсер Общественного телевидения НСТУ. Он также известен как автор документальных фильмов и книг.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о новых подробностях и фото журналиста Юрия Макарова из больницы после заявлений о нападении на него.