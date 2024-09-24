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Неожиданная смерть на сцене: певец скончался во время концерта

Трагедия в Стамбуле: Метин Аролат потерял сознание и умер во время концерта

сегодня, 15:11
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Черновалова Кристина

Известный певец 90-х, Метин Аролат, скончался во время концерта в Стамбуле. Это произошло в большой гостинице, где артист вдруг потерял сознание на глазах у зрителей. К сожалению, врачам не удалось его спасти.

Неожиданная смерть на сцене: певец скончался во время концерта

Во время концерта умер популярный турецкий певец

Метин Аролат, известный своими песнями 1990-х, вышел на сцену и поразил своих поклонников. Но примерно через 20 минут после старта он пожаловался своей команде, что у него онемела рука.

По словам его подруги, которая была среди публики, певец попытался успокоить всех, сказав, что с ним все хорошо, и продолжил выступление. Однако через несколько минут он внезапно упал. На место немедленно вызвали скорую помощь, а медсестра из зала начала оказывать первую помощь. Врачи сделали все возможное, но спасти артиста не удалось.

Метин Аролат был одним из известных исполнителей в Турции в 90-х. Его песни часто были на верхних строчках чартов, а концерты проходили с полными залами.

В настоящее время продолжается расследование причин его внезапной смерти, однако врачи предполагают, что это мог быть инфаркт.

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Источник: https://glavred.net/stars/vo-vremya-koncerta-skonchalsya-populyarnyy-tureckiy-pevec-10599701.html
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