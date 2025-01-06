Ненадлежаще оформил отсрочку: пограничники отказались выпускать за границу многодетного экснардепа Журжия

Бывшего народного депутата и предпринимателя Андрея Журжия не разрешили выехать за пределы Украины на пункте пропуска "Ягодин" из-за отсутствия надлежаще оформленной отсрочки от мобилизации. Об этом сам Журжий сообщил в своем Facebook.

Фото: из открытых источников

По словам Журжия, он часто уезжал за границу как многодетный отец, чтобы посетить детей, обучающихся за границей. Раньше для этого достаточно было показать свидетельства о рождении детей через приложение "Действие". Однако в этот раз пограничники указали на временное ограничение выезда из-за отсутствия документального подтверждения оснований для пересечения границы.

"Я уезжаю как многодетный отец троих и более детей. Документы в ТЦК были обновлены. Обычно достаточно просто показать три свидетельства через приложение "Действие". В январе 2024 года я дополнительно получил справку в ТЦК, что как многодетный отец не подлежат призыву, и вклеил штрих-код в свой военный билет. Но сегодня меня сняли с поезда..." – поделился. он.

Оказалось, что в системе пограничной службы не было информации об отсрочке Журжия и в территориальном центре комплектования не смогли подтвердить ее наличие.

Эксдепутат признал, что не выполнил требование закона об обязательном переоформлении отсрочки каждые три месяца. Также из-за развода он не смог автоматически получить отсрочку через систему "Резерв". Андрей Журжий сообщил, что планирует оспорить запрет на выезд через суд.

Следует отметить, что Журжий был народным депутатом 8-го созыва от партии "Самопомич", занимал должность первого заместителя председателя Комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики до добровольного сложения полномочий в 2018 году. До политической карьеры он возглавлял юридический департамент группы компаний Фоззи и был руководителем ООО Группа компаний Инвестиционные партнеры.

Портал "Комментарии" ранее писал, что согласно действующему законодательству, несмотря на российскую вооруженную агрессию и проведение мобилизации в Украине, многие военнообязанные имеют право на получение отсрочки . Среди таких граждан и многодетные родители — у кого на иждивении находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет.