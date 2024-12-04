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Недовольство нарастает: как украинцы предлагали "разобраться" с ТЦК

Женщина принимала участие в митинге у стен ТЦК и призвала поджечь здание

4 декабря 2024, 14:17 comments2616
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Кречмаровская Наталия

Жительницу Ковеля Волынской области наказали за призыв поджечь здание ТЦК. Это она высказывала на митинге в августе текущего года. Суд рассмотрел дело и определил наказание. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию "Новости". Live”.

Недовольство нарастает: как украинцы предлагали "разобраться" с ТЦК

Иллюстративное фото

В приговоре Ковельского горрайонного суда Волынской области сообщается, что вечером 3 августа 2024 года жительница города Ковель вместе с около сотни человек принимала участие в митинге у здания ТЦК.

"Как заявили правоохранители, женщина нецензурно высказывалась относительно работников ТЦК и полиции. Вместе с другими она пыталась поднять металлический шлагбаум, сдерживавший митингующих в Ковеле. Известно, что жительница Ковеля призвала к погрому и поджогу административного здания ТЦК”, — отмечает издание.

Что касается непосредственно призывов, то в приговоре суда указаны следующие: "У кого есть возможность, стягивайте шины и "коктейли Молотова"! Ковельчане, у кого есть машины, езжайте по шины и по "коктейли Молотова"! Свозите шины! Свозите шины, Ковель ! Покажем, что государство — мы!".

Женщина в суде признала свою вину и рассказала, что в соцсетях увидела призыв прийти под здание ТЦК, чтобы отстоять ребят, которых хотят мобилизовать. В результате принимала активное участие в митинге.

Подробно изучив материалы дела, суд признал женщину виновной и назначил ей 51 тысячу гривен штрафа. На приговор можно подать апелляцию.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Черкасской области работники ТЦК начали выдавать повестки женщинам.



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Источник: https://news.novyny.live/zaklikala-pidpaliti-budivliu-ttsk-pid-chas-mitingu-shcho-virishiv-sud-217141.html
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