Недовольство нарастает: как украинцы предлагали "разобраться" с ТЦК

Жительницу Ковеля Волынской области наказали за призыв поджечь здание ТЦК. Это она высказывала на митинге в августе текущего года. Суд рассмотрел дело и определил наказание. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию "Новости". Live”.

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В приговоре Ковельского горрайонного суда Волынской области сообщается, что вечером 3 августа 2024 года жительница города Ковель вместе с около сотни человек принимала участие в митинге у здания ТЦК.

"Как заявили правоохранители, женщина нецензурно высказывалась относительно работников ТЦК и полиции. Вместе с другими она пыталась поднять металлический шлагбаум, сдерживавший митингующих в Ковеле. Известно, что жительница Ковеля призвала к погрому и поджогу административного здания ТЦК”, — отмечает издание.

Что касается непосредственно призывов, то в приговоре суда указаны следующие: "У кого есть возможность, стягивайте шины и "коктейли Молотова"! Ковельчане, у кого есть машины, езжайте по шины и по "коктейли Молотова"! Свозите шины! Свозите шины, Ковель ! Покажем, что государство — мы!".

Женщина в суде признала свою вину и рассказала, что в соцсетях увидела призыв прийти под здание ТЦК, чтобы отстоять ребят, которых хотят мобилизовать. В результате принимала активное участие в митинге.

Подробно изучив материалы дела, суд признал женщину виновной и назначил ей 51 тысячу гривен штрафа. На приговор можно подать апелляцию.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Черкасской области работники ТЦК начали выдавать повестки женщинам.