Не украинский дрон: Венгрия объяснила скандальный инцидент в небе

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Slava Kot
Некоторые венгерские СМИ распространили информацию о якобы сбитии украинского беспилотника над территорией Венгрии. Однако в Министерстве обороны Венгрии опубликовали заявление, опровергающее публикацию местных медиа.
Беспилотник. Фото иллюстративное
После обнаружения венгерской агентуры в Украине и обоюдного выселения нескольких дипломатов, венгерские СМИ сообщили, что вблизи города Токаи с помощью радара обнаружили беспилотники. После этого в небо подняли истребители, якобы уничтожившие один из украинских дронов.
В Минобороны Венгрии опубликовали заявление, в котором опровергли предварительные сообщения о сбитии украинского дрона. Как отметили в оборонном ведомстве, самолеты подняли в воздух из-за сбившегося с маршрута планера.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в ГНСУ ответили, стягивает ли Венгрия военную технику к границе с Украиной.
Также "Комментарии" писали, что в Венгрии депутатам запретили вход в парламент из-за "поцелуев" Орбана и Путина.
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