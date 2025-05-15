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Не украинский дрон: Венгрия объяснила скандальный инцидент в небе

В Венгрии сообщили о сбитии украинского дрона, однако местное оборонное ведомство объяснило реальную ситуацию.

сегодня, 11:45
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Slava Kot

Некоторые венгерские СМИ распространили информацию о якобы сбитии украинского беспилотника над территорией Венгрии. Однако в Министерстве обороны Венгрии опубликовали заявление, опровергающее публикацию местных медиа.

Не украинский дрон: Венгрия объяснила скандальный инцидент в небе

Беспилотник. Фото иллюстративное

После обнаружения венгерской агентуры в Украине и обоюдного выселения нескольких дипломатов, венгерские СМИ сообщили, что вблизи города Токаи с помощью радара обнаружили беспилотники. После этого в небо подняли истребители, якобы уничтожившие один из украинских дронов.

"Наблюдение беспилотника в Токае – один из самых конкретных моментов противостояния между Киевом и Будапештом, который также можно интерпретировать с военной точки зрения", – пишет издание Mandiner, которое считает, что Украина могла планировать диверсионные операции.

В Минобороны Венгрии опубликовали заявление, в котором опровергли предварительные сообщения о сбитии украинского дрона. Как отметили в оборонном ведомстве, самолеты подняли в воздух из-за сбившегося с маршрута планера.

"Несмотря на слухи, Gripen были замечены в воздухе возле Ньиредьгазы не из-за беспилотников. Силы обороны Венгрии подняли в воздух два истребителя JAS-39 Gripen в рамках учебной тревоги... Планер Ventus 2A вылетел из Ньиредьгазы по маршруту, но из-за погодных условий его отнесло близко к румынской границе", — отреагировали в заявлении Минобороны Венгрии.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в ГНСУ ответили, стягивает ли Венгрия военную технику к границе с Украиной.

Также "Комментарии" писали, что в Венгрии депутатам запретили вход в парламент из-за "поцелуев" Орбана и Путина.



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