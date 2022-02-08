Не осталось ни души: в Украине полностью вымерло село (ФОТО)

В Одесской области умерла последняя жительница села Ивановка. Об этом пишет издание ТСН.

Иллюстрация. Фото: Pixabay

Как указывается в материале, в Одесской области нашли населённый пункт, в котором не осталось ни души. В селе Ивановка Знаменской общины Березовского района умерла последняя жительница.

СМИ передает, что раньше деревня являлась одним из самых отдаленных сел Великомихайловского района. Местная жительница по имени Маруся умерла еще год назад, однако о её смерти узнали только сейчас.

Отмечается, что несмотря на то, что село полностью вымерло, оно останется на картах.





Фото: Игорь Столяров\Facebook

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