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Не осталось ни души: в Украине полностью вымерло село (ФОТО)

Село Ивановка останется на картах

сегодня, 16:23
Автор:

Денис Подставной
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В Одесской области умерла последняя жительница села Ивановка. Об этом пишет издание ТСН. 

Не осталось ни души: в Украине полностью вымерло село (ФОТО)

Иллюстрация. Фото: Pixabay

Как указывается в материале, в Одесской области нашли населённый пункт, в котором не осталось ни души. В селе Ивановка Знаменской общины Березовского района умерла последняя жительница. 

СМИ передает, что раньше деревня являлась одним из самых отдаленных сел Великомихайловского района. Местная жительница по имени Маруся умерла еще год назад, однако о её смерти узнали только сейчас.  

Отмечается, что несмотря на то, что село полностью вымерло, оно останется на картах. 

Не осталось ни души: в Украине полностью вымерло село (ФОТО) - фото 2

Фото: Игорь Столяров\Facebook

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том что, смартфоны от Зеленского — стимул к вакцинации или попытка удержать рейтинг власти. По словам президента, преимущества цифрового государства должны быть доступны всем независимо от возраста. Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" данную инициативу. 

Сайт "Комментарии" писал о том, что президент Франции Эммануэль Макрон открестился от "финляндизации" Украины. На вопрос журналистов о так называемой "финляндизации" Украины президент Франции Эммануэль Макрон высказался крайне негативно. Подробнее об этом читайте в нашем материале. 

Читайте также о том, что у Путина открестились от обещаний Макрону не начинать новых маневров у границ Украины. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отметил, что Москва и Париж не смогли заключить соглашение о деэскалации напряженности вокруг Украины. Подробно об этом читайте в нашей статье. 


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Источник: https://tsn.ua/ru/ukrayina/ni-odnogo-cheloveka-v-odesskoy-oblasti-umerla-poslednyaya-zhitelnica-samogo-otdalennogo-ot-rayona-sela-1972168.html
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