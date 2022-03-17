Не долетели до цели: силы ПВО в Днепропетровской области сбили две вражеские ракеты

Представители сил ПВО мужественно защищают не только воздушное пространство Днепропетровского региона, но прикрывают от вражеских самолетов небо соседней Харьковской области. Сегодня днем военные сбили в небе над регионом две ракеты агрессора. Это произошло 17 марта. А ночью оккупанты от их точных выстрелов понесли еще более ощутимые потери: были уничтожены два российских самолета и беспилотник. Об этом, проводя брифинг для представителей СМИ, сообщила представительница Воздушного командования "Восток" Ирэна Баранова.

Силы ПВО в Днепропетровской области сбили две ракеты (фото из открытых источников)

“Военные Днепропетровщины следят за воздушным пространством области. Сегодня днем сбили две ракеты. Их взорвали на большой высоте”, – сообщил Баранова.

Ирэна Баранова также рассказала, что этой ночью военные сил ПВО Днепропетровского региона защитили воздушное пространство Харьковской области, точными выстрелами сбив два российских самолета и беспилотник.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Статус участника боевых действий: в "Слуге народа" рассказали, кто и какие льготы сможет получить.

Украинские парламентарии приняли законопроект №7151, расширяющий перечень наших соотечественников, которые смогут получить статус участника боевых действий и пользоваться льготами. Какими именно рассказала глава политической партии "Слуга Народа" Елена Шуляк.

В частности, политик отметила, что народные депутаты проголосовали за то, чтобы добровольцы Сил территориальной обороны, в частности, это граждане, защищающие свои города в составе терробороны, или же являются представителями общественных формирований по охране порядка и государственной границы, имели возможность получить статус участника боевых действий. Для дальнейшей надежной и всесторонней социальной поддержки.

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