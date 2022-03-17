Не долетели до цели: силы ПВО в Днепропетровской области сбили две вражеские ракеты

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Лиля Воробьева
Представители сил ПВО мужественно защищают не только воздушное пространство Днепропетровского региона, но прикрывают от вражеских самолетов небо соседней Харьковской области. Сегодня днем военные сбили в небе над регионом две ракеты агрессора. Это произошло 17 марта. А ночью оккупанты от их точных выстрелов понесли еще более ощутимые потери: были уничтожены два российских самолета и беспилотник. Об этом, проводя брифинг для представителей СМИ, сообщила представительница Воздушного командования "Восток" Ирэна Баранова.
Силы ПВО в Днепропетровской области сбили две ракеты (фото из открытых источников)
“Военные Днепропетровщины следят за воздушным пространством области. Сегодня днем сбили две ракеты. Их взорвали на большой высоте”, – сообщил Баранова.
Ирэна Баранова также рассказала, что этой ночью военные сил ПВО Днепропетровского региона защитили воздушное пространство Харьковской области, точными выстрелами сбив два российских самолета и беспилотник.
Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что
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