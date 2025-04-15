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Наживался на чужом горе: в Сумах на месте ракетного удара поймали мародера (ФОТО)

В Сумах мужчина похитил телефон у тяжелораненого

сегодня, 15:06
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Кречмаровская Наталия

В полиции Сумской области рассказали о событиях после жестокого российского удара по Сумам. Отметили, что на месте обстрела задержали вора, который, по данным полиции, решил воспользоваться человеческим горем для собственного обогащения.

Наживался на чужом горе: в Сумах на месте ракетного удара поймали мародера (ФОТО)

Задержание в Сумах. Фото Нацполиции

В полиции рассказали, что после ракетного удара на месте происшествия работали полицейские, спасатели и медики. Специалисты пытались спасти раненых и помочь пострадавшим.

"В этот критический момент, когда многие погибли, а другие находились в беспомощном состоянии, злоумышленник похитил мобильный телефон у мужчины, получившего тяжелые травмы", — объяснили детали преступления в областной полиции.

Отмечается, что подозрительное поведение мужчины привлекло внимание правоохранителей. Мужчину задержали, а во время осмотра у него обнаружили похищенный телефон. Следователи полиции начали уголовное производство, и уже на следующий день мужчине было сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража, совершенная в условиях военного положения). За совершенное преступление злоумышленнику грозит до восьми лет лишения свободы.

"Правоохранители призывают граждан не оставаться равнодушными. В случае выявления подобных действий или подозрительного поведения — обращайтесь в полицию. Только вместе мы сможем сохранить достоинство и безопасность в это тяжелое время", — обратились в полиции к гражданам.


Наживался на чужом горе: в Сумах на месте ракетного удара поймали мародера (ФОТО) - фото 2
Наживался на чужом горе: в Сумах на месте ракетного удара поймали мародера (ФОТО) - фото 3


Напомним, что ракетный удар по Сумам поразил мир. Как писал портал "Комментарии", в Вербное воскресенье россияне выпустили две баллистические ракеты. Удар пришелся на центр города, где находились мирные жители. При этом россияне оправдывают обстрелы.




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Источник: https://www.facebook.com/policesumy/posts/pfbid0L31E3Z9CBmghvPPNTvMojRXWEKscannx13CFXBqtqQ2J1pjTPZp1PBbZaa69MH5xl
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