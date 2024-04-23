Наводнение века в Китае: тысячи людей эвакуировали

В Китае подтвердили гибель 4 человек, по меньшей мере 11 числятся пропавшими без вести, а десятки тысяч жителей эвакуировали в результате сильных дождей на юге Китая. Местные власти называют стихийное бедствие "наводнением века".



Наводнение века в Китае. Фото из открытых источников

Многодневные сильные дожди, начавшиеся с 16 апреля, поразили провинцию Гуандун, наиболее густонаселенный и богатый регион Китая. По информации местных СМИ из провинции Гуандун, где проживает 117 млн человек, пришлось эвакуировать более 110 тыс. жителей из-за наводнения. В основном эвакуация происходит в городе Циньюань, расположенном примерно в 60 километрах от столицы провинции Гуанчжоу.

20 апреля в регионе продолжалась 12-часовая волна проливного дождя из-за которой пострадали некоторые энергообъекты. Как следствие, более 1,16 миллиона домохозяйств в провинции Гуандун остались без электричества из-за проливных дождей. В настоящее время китайские власти зафиксировали 80 разрушенных домов, а предварительный прямой экономический ущерб оценили в 20 миллионов долларов.

Местные метеорологические службы сообщили, что уровень воды в реках Сицзян и Бейцзян и их притоках достиг уровня раза в 50 лет. В ответ Министерство водных ресурсов Китая обнародовало предупреждение, а власти провинции Гуандун призвали к экстренному планированию для предотвращения стихийных бедствий.

"Судя по ситуации с борьбой с наводнениями в последние годы, потепление климата и повышение температуры усилились, и ежегодно выпадают сильнейшие осадки, приводящие к проливным дождям и наводнениям", — сказал главный гидрологический синоптик Китая Инь Чжицзе.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что появились спутниковые снимки наводнения в Дубае, зафиксировавшие последствия стихии.

Также "Комментарии" писали, что в России из-за наводнения затопило урановые скважины. Такая ситуация чревата радиоактивным загрязнением региона.







