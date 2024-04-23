Наводнение в Дубае: появились спутниковые снимки до и после прихода стихии

14 апреля в Объединенные Арабские Эмираты пришло наводнение, а уже 16 апреля вода затопила Дубай. Наводнение наступило из-за того, что за один день в этом регионе выпало больше осадков, чем за целый год. Внезапное наводнение было настолько сильным, что спутники НАСА зафиксировали его последствия из космоса.



Наводнение в Дубае. Фото из открытых источников

ОАЭ встретились с неожиданным наводнением, когда на территории страны начала прибывать большая вода после сильного дождя. За день в стране выпало годовое количество осадков, а в некоторых регионах, в том числе на востоке ОАЭ, зафиксировали почти двухлетние нормы.

Как следствие, вода прибыла в города, где быстро поднималась, а ее уровень медленно снижался. Это была самая экстремальная погода в стране за последние 75 лет.

Дубаи до наводнения. Фото: НАСА

Два дня спустя после того, как дождь прекратился, спутник Landsat 9 прошел над Объединенными Арабскими Эмиратами и сделал изображение Дубай. На фото, показывающих район Джебель-Али на юге Дубая, заметны отличия до и после наводнения. На спутниковых снимках видны темно-синие ячейки скопления воды, которые контрастируют с типично сухой коричневой почвой региона.





Дубай после наводнения. Фото: НАСА



Ученые отмечают, что экстремальные осадки становятся все более распространенными, поскольку атмосфера нагревается из-за изменения климата. Более теплая атмосфера способна поглощать больше влаги, а затем выделять ее во время сильных дождей. Засушливые районы, не имеющие должной инфраструктуры для борьбы с сильными осадками, находятся под угрозой сильных наводнений.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские ученые бьют тревогу из-за того, что наводнения в России затопили урановые скважины, что чревато радиоактивным загрязнением.

Также "Комментарии" писали, что в России наводнение вышло на новый уровень.