Нашли останки пропавшего без вести бойца MMA: причина смерти устанавливается

Полиция Брэнсона, штат Миссури, сообщает, что распознала останки Дэвида Кенига, бойца смешанных единоборств, пропавшего без вести почти два года. Об этом сообщает CNN.

Судмедэкспертиза - фото из открытых источников

Останки скелета были найдены в лесу на прошлой неделе мужчиной, искавшим оленьи рога, сообщается в заявлении Департамента полиции Брэнсона.

Причиной смерти Маркано стало "убийство неопределенным способом", говорит судмедэксперт.

Во время обыска местности следователи полиции обнаружили некоторые его личные вещи, а судебно-медицинский стоматолог подтвердил, что это был Кениг, которому было 25 лет, когда он пропал без вести.

Кенига последний раз видели 8 февраля 2020 года, и в марте он считался уже пропавшим бевисты.

"Мы просто убиты. И хотя Дэйва пропал без вести в течение 22 месяцев, это не упрощает боль. То, что мы сейчас чувствуем, – это просто неописуемая боль ", – сказала его мать Трейси Кениг в заявлении CNN.

Судмедэксперт во время осмотра не обнаружил травмы и установил, что "смерть не была следствием нечестной игры", – говорится в заявлении полиции.

В офисе округа Тени сообщили CNN, что причина смерти парня неизвестна.

Мать Кенига является администратором группы в Facebook из 14 400 участников, которая организовала поиски сына и поделилась информацией об этом деле.

Близкие люди описывали Кенига как великого человека с еще большим сердцем.

"Тренировать с ним всегда было приятно. Он заботился о группе и всегда был рядом, чтобы выслушать и поддержать своих товарищей по команде. Действительно нежный гигант", — сказал Джей Ти Тилли, главный тренер Бойцовского клуба Брэнсона.

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