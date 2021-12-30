Нашли останки пропавшего без вести бойца MMA: причина смерти устанавливается

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Карина Ожерельева
Полиция Брэнсона, штат Миссури, сообщает, что распознала останки Дэвида Кенига, бойца смешанных единоборств, пропавшего без вести почти два года. Об этом сообщает CNN.
Судмедэкспертиза - фото из открытых источников
Останки скелета были найдены в лесу на прошлой неделе мужчиной, искавшим оленьи рога, сообщается в заявлении Департамента полиции Брэнсона.
Причиной смерти Маркано стало "убийство неопределенным способом", говорит судмедэксперт.
Во время обыска местности следователи полиции обнаружили некоторые его личные вещи, а судебно-медицинский стоматолог подтвердил, что это был Кениг, которому было 25 лет, когда он пропал без вести.
Кенига последний раз видели 8 февраля 2020 года, и в марте он считался уже пропавшим бевисты.
Судмедэксперт во время осмотра не обнаружил травмы и установил, что "смерть не была следствием нечестной игры", – говорится в заявлении полиции.
В офисе округа Тени сообщили CNN, что причина смерти парня неизвестна.
Мать Кенига является администратором группы в Facebook из 14 400 участников, которая организовала поиски сына и поделилась информацией об этом деле.
Близкие люди описывали Кенига как великого человека с еще большим сердцем.
Как сообщали ранее "Комментарии", на шахте в Мьянме произошел обвал пород, спасатели ищут сотню пропавших без вести.
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