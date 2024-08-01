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Нашествие ядовитых пауков в Украине: в Минздраве сделали заявление

В Минздраве отрицают информацию о случаях массовых укусов ядовитых пауков в Украине.

сегодня, 10:20
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Slava Kot

Министерство здравоохранения прокомментировало информацию в социальных сетях, где появились сообщения о нашествии ядовитых пауков, представляющих смертельную угрозу для людей. В Минздраве заявили, что это российская дезинформация и в Украине смертельные случаи после укуса пауков практически не происходят.

Нашествие ядовитых пауков в Украине: в Минздраве сделали заявление

Каракурт (черная вдова) – самый ядовитый паук в Украине. Фото из открытых источников

Минздрав указывает, что недавно ведомство опровергло фейки об эпидемии лихорадки Денге в Украине, как начала распространяться новая дезинформация.

"Причем эта "эпидемия", в их болезненном воображении, происходит из тех же американских биолабораторий, откуда вылетали боевые голуби! Хорошо, что хоть не гибрид паука и голубя... Мол, у нас здесь настоящий апокалипсис: уже есть несколько смертей и масса людей попала в больницы", — реагирует Минздрав.

Министерство здравоохранения утверждает, что на самом деле не фиксировали ни одного массового обращения украинцев за медицинской помощью из-за укусов пауков. Единственный случай, который произошел в последние дни – это укус паука каракурта в Одесской области, где пострадавший находится в больнице, однако его состояние стабильное.

В Минздраве отметили, что жара действительно активизировала пауков, однако это не приводит к летальным случаям. Также в министерстве отметили, что в случае укуса ядовитого паука следует обратиться к медикам, однако отметили практическое отсутствие смертей от пауков в Украине.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что британский турист рассказал о случае, когда паук укусил его за ногу и якобы отложил туда свои яйца. Биологи объяснили ситуацию.

Также "Комментарии" писали о 10 крупнейших пауках на планете.



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