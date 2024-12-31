Нарушение комчаса в новогоднюю ночь: что обещает полиция

Правоохранители будут реагировать на случаи нарушения комендантского часа в новогоднюю ночь. Нарушителей могут задержать и доставить в отделение. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Департамента превентивной деятельности Национальной полиции Максима Ахрамеева в эфире телемарафона.

Иллюстративное фото

"Национальная полиция, все наряды будут реагировать на лиц, которые находятся во время комендантского часа на улицах. С пониманием будем относиться к людям, разные причины. То есть если это была немедленная потребность или нужно было обратиться в больницу или еще какие-то причины – будем с пониманием относиться", — заявил Ахрамеев.

Нарушителей, как он заметил, будут задерживать и доставлять в отделение для выяснения. В то же время за нарушение комендантского часа "к сожалению, ответственности нет".

По словам Ахрамеева, с 24 декабря было привлечено максимальное количество личного состава полиции в местах массового скопления, а также на дорогах страны.

"Мы работаем в каждом регионе и в каждом регионе есть своя специфика. Есть регионы, где происходят боевые действия, есть пограничные с РФ. Там свои условия несения службы", – пояснил он.

Напомним, портал "Комментарии" писал, как вчера по многим телеграм-каналам была информация, что якобы на телемарафон "Единые новости" была совершена хакерская атака.

В сообщениях сказано, что злоумышленники подменили телеконтент на сообщение о якобы угрозе удара "Орешником". В Центре противодействия дезинформации СНБО отмечают, что это вражеский вброс.

Украинские телеканалы функционируют должным образом. Никаких жалоб от провайдеров или зрителей не получено, говорится в заявлении 1 1 Media: "Похоже, что враг распространил ложную информацию интернетом с целью дестабилизировать и запугать украинцев. Поэтому в который раз напоминаем: читайте верифицированные медиа, не распространяйте сомнительную информацию, ведь враг только этого и ждет".