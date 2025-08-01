Народные депутаты уже не подбирают слова: "людей просто выгоняют из Украины"

Силовую мобилизацию продолжают критиковать в Верховной Раде. Народные депутаты уверены, что правила нужно менять, ведь мобилизация превратилась в тотальный бизнес с четко определенными суммами для военнообязанных на каждом этапе.

Мобилизация. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Украины Георгий Мазурашу в эфире "Новости Live" рассказал, что люди, которых насильственно загоняют в армию и которые не могут служить, могли бы даже оказывать помощь донатами, а вместо этого они должны прятаться от бусификаторов бездумных, которые думают, что они помогают.

"Они бизнес на этом сделали и огромные там 5, 6, 10, 12, сколько тысяч… Чтобы из "бусика" выйти одна сумма, из учебного центра другая, за выход, за выезд… разные гонорары. Что мы делаем? Мы выгоняем людей из страны и говорим, если ты не способен воевать, мы тебя здесь не видим и уезжай куда-то”, — отметил народный депутат.

И хотя президент Украины Владимир Зеленский четко сформулировал, "либо ты воюешь, или ты работаешь". По словам политика, Зеленского, мягко говоря, не услышали, ведь "бусификаторов просто интересует их бизнес".

По словам Мазурашу, мужчин ловят и принудительно загоняют в армию, а затем страна получает – 15 млн грн за каждого погибшего военного. Хотя он теоретически не мог защитить свою страну. А он мог бы работать где-нибудь в тылу, если бы наша система не выгоняла его из страны.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Украине разоблачили "крота" ФСБ, который сливал врагу информацию об одном из стратегических оборонных предприятий Украины. Отмечается, что секретную информацию врагу предоставлял мобилизованный, который к тому же сам вышел на представителей РФ.



