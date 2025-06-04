Нардеп разразился гневом: фактически "объявил войну" ТЦК

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Кречмаровская Наталия
Скандалы с представителями ТЦК в Украине возникают все чаще. В сети интернет распространяют видеосиловую мобилизацию и сообщают, что нередко представители территориальных центров действуют очень жестко.
ТЦК. Фото портал "Комментарии"
О случае жесткой мобилизации рассказал народный депутат Украины Алексей Гончаренко. При этом политик не подбирает слова и фактически "объявляет войну ТЦК".
По его словам, человеку повезло, ведь на ВВК был порядочный хирург, который объяснил работникам ТЦК, что признать пригодным человека, у которого перелом ключицы, нельзя.
Политик подчеркнул, что принудительно мобилизованному все это время не было предоставлено никакой помощи и возможности позвонить родным. Да еще отобрали паспорт. Гончаренко не сдерживает гнева, отмечает, что человека похитили, сломали ключицу, увезли в другой город и фактически бросили на произвол судьбы — без помощи, без документов, без связи.
Эта история завершилась относительно успешно – мужчине повезло, что он смог найти телефон и позвонить по телефону родным. Сейчас он находится в безопасности, получил необходимую помощь. При этом врачи подтвердили, что человек сутки были с переломом без медицинской помощи.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что Гончаренко возмутила позиция Минобороны.
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