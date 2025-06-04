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Нардеп разразился гневом: фактически "объявил войну" ТЦК

Волонтеру в Одессе работники ТЦК сломали ключицу: Гончаренко

сегодня, 17:43 comments1356
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Кречмаровская Наталия

Скандалы с представителями ТЦК в Украине возникают все чаще. В сети интернет распространяют видеосиловую мобилизацию и сообщают, что нередко представители территориальных центров действуют очень жестко.

Нардеп разразился гневом: фактически "объявил войну" ТЦК

ТЦК. Фото портал "Комментарии"

О случае жесткой мобилизации рассказал народный депутат Украины Алексей Гончаренко. При этом политик не подбирает слова и фактически "объявляет войну ТЦК".

"Ну просто какие-то пиздец из ТЦК в Одессе!!!! Четыре дня назад. Классика работы ТЦК. К человеку подъезжает бусик, выбегают люди в пикселе и начинают запихивать внутрь. Так стараются, что ЛОМАЮТ человеку КЛЮЧИЦУ. Это только НАЧАЛО. Ведь человека с ПЕРЕЛОМОМ КЛЮЧИЦЫ везут на... ВВК”, — рассказал о ситуации в Одессе нардеп.

По его словам, человеку повезло, ведь на ВВК был порядочный хирург, который объяснил работникам ТЦК, что признать пригодным человека, у которого перелом ключицы, нельзя.

"Как думаете, что дальше? Нет, парню не оказали медицинскую помощь. Вы сейчас будете в еще большем ахуе. Его, с переломом, везут в Черноморск, чтобы ТАМ СДЕЛАТЬ ПРИГОДНЫМ. А когда не получается — просто бросают как собаку", — рассказал дальнейшие события Гончаренко.

Политик подчеркнул, что принудительно мобилизованному все это время не было предоставлено никакой помощи и возможности позвонить родным. Да еще отобрали паспорт. Гончаренко не сдерживает гнева, отмечает, что человека похитили, сломали ключицу, увезли в другой город и фактически бросили на произвол судьбы — без помощи, без документов, без связи.

Эта история завершилась относительно успешно – мужчине повезло, что он смог найти телефон и позвонить по телефону родным. Сейчас он находится в безопасности, получил необходимую помощь. При этом врачи подтвердили, что человек сутки были с переломом без медицинской помощи.

"Откуда я это знаю? Этот человек — ВОЛОНТЕР ГОНЧАРЕНКО ЦЕНТРА. Просто ПИЗДЕЦ. Я беру ситуацию под личный контроль. И повторю еще раз. ТЦК НЕ ИМЕЮТ ПРАВА НОСИТЬ ПИКСЕЛЬ", — подчеркнул Гончаренко.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Гончаренко возмутила позиция Минобороны.




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Источник: https://t.me/oleksiihoncharenko/47465
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