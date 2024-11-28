Нардеп объяснил, почему энергообъекты не защитили от обстрелов и что будет с энергосистемой

В четверг, 28 ноября, Россия нанесла очередной массированный удар по территории Украины. В Минэнергетики сообщалось, что целями врага стали энергообъекты, однако общей картины повреждений пока нет. Об этом заявил народный депутат Сергей Нагорняк в эфире Ранок.LIVE, сообщает портал "Комментарии".

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По его словам, для возобновления стабильной работы украинской энергосистемы нужно несколько дней. Однако в некоторых регионах на восстановление системы может потребоваться больше времени. Он отметил, что к вечеру "Укрэнерго" даст предварительную оценку причиненного ущерба.

По словам нардепа, во время массированной атаки Россия нацелилась на подстанцию "Укрэнерго". В некоторых местах защитные сооружения смогли уберечь дорогостоящее оборудование, но там, где они еще не построены, были повреждены трансформаторы большой мощности.

"Там, где защитные сооружения еще не построены, соответственно, были поражены трансформаторы большой мощности", — сказал Нагорняк.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Кабинет министров Украины согласовал кандидатуры четырех победителей отбора независимых членов в наблюдательный совет "Укрэнерго". Олег Попенко прокомментировал ситуацию: “Я не против специалистов в наблюдательных советах, но, как показала практика “Нафтогаза” или предыдущего состава НР “Укрэнерго”, наличие иностранцев никак не влияет на работу предприятий. Напротив, члены наблюдательного совета утвердили Коболеву и Кудрицкому премии в 300 и 40 млн грн соответственно. И премия Коболеву была незаконной, и ВАКС уже около года рассматривает это дело.

Кто войдет в наблюдательный совет, читайте по ссылке.



