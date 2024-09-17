Нанимают детей: поджигателей автомобилей задержали в Киеве и Краматорске

Служба безопасности и Национальная полиция задержали в Киеве и Донецкой области еще двух приспешников России, которые жгли военные авто Сил обороны. Ими оказались 16-летние дети. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию пресс-центра СБУ.

Задержанный подозреваемый, фото: СБУ

Злоумышленники охотились на внедорожники ВСУ, оборудованные под выполнение боевых задач на передовой.

Сначала фигуранты находили потенциальные цели и согласовывали их со своими российскими кураторами.

Затем прибывали на места парковки военных авто и поджигали их с помощью бензина и легковоспламеняющихся смесей.

Для "отчета" перед оккупантами фигуранты снимали возгорание на камеры своих телефонов, надеясь на "легкий заработок".

Впрочем, ни один из поджигателей не дождался обещанных денег от рашистов.

Так, в Киеве задержан 16-летний фигурант, приехавший из Черкасской области, чтобы осуществить серию поджогов военных авто в столице.

Для "тестовой" задачи молодой человек должен был сжечь внедорожник, который волонтеры приобрели для одной из воюющих на восточном фронте боевых бригад ВСУ.

Сотрудники Службы безопасности задержали злоумышленника "по горячим следам".

В Донецкой области задержали жителя Краматорска, который также хотел "заработать" на поджогах авто Сил обороны.

Сразу после первой попытки уничтожить внедорожник украинского воина, Служба безопасности задержала молодого человека и изъяла у него средства поджога.

В настоящее время обоим фигурантам доложено о подозрении по ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период).

Несмотря на юный возраст, задержанным грозит до 8 лет тюрьмы.

Комплексные мероприятия проводили сотрудники СБУ в Киеве и Киевской, Донецкой и Луганской областях совместно с Национальной полицией при процессуальном руководстве Киевской городской и Донецкой областной прокуратур.