Нанимают детей: поджигателей автомобилей задержали в Киеве и Краматорске

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Недилько Ксения
Служба безопасности и Национальная полиция задержали в Киеве и Донецкой области еще двух приспешников России, которые жгли военные авто Сил обороны. Ими оказались 16-летние дети. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию пресс-центра СБУ.
Задержанный подозреваемый, фото: СБУ
Злоумышленники охотились на внедорожники ВСУ, оборудованные под выполнение боевых задач на передовой.
Сначала фигуранты находили потенциальные цели и согласовывали их со своими российскими кураторами.
Затем прибывали на места парковки военных авто и поджигали их с помощью бензина и легковоспламеняющихся смесей.
Для "отчета" перед оккупантами фигуранты снимали возгорание на камеры своих телефонов, надеясь на "легкий заработок".
Впрочем, ни один из поджигателей не дождался обещанных денег от рашистов.
Так, в Киеве задержан 16-летний фигурант, приехавший из Черкасской области, чтобы осуществить серию поджогов военных авто в столице.
Для "тестовой" задачи молодой человек должен был сжечь внедорожник, который волонтеры приобрели для одной из воюющих на восточном фронте боевых бригад ВСУ.
Сотрудники Службы безопасности задержали злоумышленника "по горячим следам".
В Донецкой области задержали жителя Краматорска, который также хотел "заработать" на поджогах авто Сил обороны.
Сразу после первой попытки уничтожить внедорожник украинского воина, Служба безопасности задержала молодого человека и изъяла у него средства поджога.
В настоящее время обоим фигурантам доложено о подозрении по ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период).
Несмотря на юный возраст, задержанным грозит до 8 лет тюрьмы.
Комплексные мероприятия проводили сотрудники СБУ в Киеве и Киевской, Донецкой и Луганской областях совместно с Национальной полицией при процессуальном руководстве Киевской городской и Донецкой областной прокуратур.
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