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Нанимают детей: поджигателей автомобилей задержали в Киеве и Краматорске

СБУ и Нацполиция задержали двух 16-летних поджигателей, выполнявших заказы рф в Киеве и Краматорске

сегодня, 10:05
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Недилько Ксения

Служба безопасности и Национальная полиция задержали в Киеве и Донецкой области еще двух приспешников России, которые жгли военные авто Сил обороны. Ими оказались 16-летние дети. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию пресс-центра СБУ.

Нанимают детей: поджигателей автомобилей задержали в Киеве и Краматорске

Задержанный подозреваемый, фото: СБУ

Злоумышленники охотились на внедорожники ВСУ, оборудованные под выполнение боевых задач на передовой.

Сначала фигуранты находили потенциальные цели и согласовывали их со своими российскими кураторами.

Затем прибывали на места парковки военных авто и поджигали их с помощью бензина и легковоспламеняющихся смесей.

Для "отчета" перед оккупантами фигуранты снимали возгорание на камеры своих телефонов, надеясь на "легкий заработок".

Впрочем, ни один из поджигателей не дождался обещанных денег от рашистов.

Так, в Киеве задержан 16-летний фигурант, приехавший из Черкасской области, чтобы осуществить серию поджогов военных авто в столице.

Для "тестовой" задачи молодой человек должен был сжечь внедорожник, который волонтеры приобрели для одной из воюющих на восточном фронте боевых бригад ВСУ.

Сотрудники Службы безопасности задержали злоумышленника "по горячим следам".

В Донецкой области задержали жителя Краматорска, который также хотел "заработать" на поджогах авто Сил обороны.

Сразу после первой попытки уничтожить внедорожник украинского воина, Служба безопасности задержала молодого человека и изъяла у него средства поджога.

В настоящее время обоим фигурантам доложено о подозрении по ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период).

Несмотря на юный возраст, задержанным грозит до 8 лет тюрьмы.

Комплексные мероприятия проводили сотрудники СБУ в Киеве и Киевской, Донецкой и Луганской областях совместно с Национальной полицией при процессуальном руководстве Киевской городской и Донецкой областной прокуратур.

Нанимают детей: поджигателей автомобилей задержали в Киеве и Краматорске - фото 2
Нанимают детей: поджигателей автомобилей задержали в Киеве и Краматорске - фото 3



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