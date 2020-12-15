Налоговый майдан в Киеве: между протестующими и полицией происходят стычки (ВИДЕО)

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Таисия Ерохина
В Киеве сегодня
неспокойно. Предприниматели решили начать "Налоговый майдан" и вышли на митинг
к зданию Верховной Рады. Позже активисты переместились к Офису президента
Украины. Видео с места событий появились в Telegram-канале PavlovskyNEWS.
Фото: 112. Юа
Как можно увидеть
в видеороликах, что в рамках акции протеста ФЛП митингующие зажгли дымовые
шашки в цвет национального флага. Многие предприниматели принесли плакаты с
изображением оскорбительного жеста.
В ходе протеста
на Майдане Независимости начались столкновения участников митинга и полиции. На
видео можно увидеть кратковременные стычки и драки. По данным Telegram-канала, полицейские распыляют газ.
Кроме того, на
Майдане раздались взрывы шумовых гранат.
Сообщается, что организатор митинга глава движения #SaveФОП Сергей Доротич заявил по громкоговорителю о многих травмированных среди ФЛП.
В свою очередь,
пресс-служба Министерства внутренних дел Украины сообщает, что полицейские
проводят с участниками акции превентивные меры для восстановления правопорядка
на Майдане Независимости.
Сообщается, что сегодня
участники акции провели шествие с Площади Конституции по центральным улицам
столицы. Затем остановились на Майдане Независимости и пытались установить
несколько палаток.
Как ранее сообщалось,
Рада приняла законы
для бизнеса: на какую помощь претендуют предприниматели.
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