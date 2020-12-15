Налоговый майдан в Киеве: между протестующими и полицией происходят стычки (ВИДЕО)

В Киеве сегодня неспокойно. Предприниматели решили начать "Налоговый майдан" и вышли на митинг к зданию Верховной Рады. Позже активисты переместились к Офису президента Украины. Видео с места событий появились в Telegram-канале PavlovskyNEWS.

Фото: 112. Юа

Как можно увидеть в видеороликах, что в рамках акции протеста ФЛП митингующие зажгли дымовые шашки в цвет национального флага. Многие предприниматели принесли плакаты с изображением оскорбительного жеста.

В ходе протеста на Майдане Независимости начались столкновения участников митинга и полиции. На видео можно увидеть кратковременные стычки и драки. По данным Telegram-канала, полицейские распыляют газ.

Кроме того, на Майдане раздались взрывы шумовых гранат.

Сообщается, что организатор митинга глава движения #SaveФОП Сергей Доротич заявил по громкоговорителю о многих травмированных среди ФЛП.

В свою очередь, пресс-служба Министерства внутренних дел Украины сообщает, что полицейские проводят с участниками акции превентивные меры для восстановления правопорядка на Майдане Независимости.

"В частности полицейские не допустили установления военных палаток на центральной площади столицы и разъясняют нормы действующего законодательства для предупреждения нарушений правопорядка", — говорится в сообщении полиции.

Сообщается, что сегодня участники акции провели шествие с Площади Конституции по центральным улицам столицы. Затем остановились на Майдане Независимости и пытались установить несколько палаток.

"Правоохранители проводят с участниками мероприятий профилактически разъяснительную работу, чтобы восстановить правопорядок и не допустить правонарушений. Несмотря на это, между гражданами и сотрудниками полиции возникают кратковременные словесные перепалки и толкотня", — добавили в МВД.

Как ранее сообщалось, Рада приняла законы для бизнеса: на какую помощь претендуют предприниматели.

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