На Житомирщине обнаружили тонны янтаря на более 12 млн грн

В Житомирской области правоохранители обнаружили и конфисковали в доход государства почти 10 тонн янтаря. Об этом информирует Офис генерального прокурора Украины на официальном сайте.

Сообщается, что Королевский районный суд Житомира удовлетворил в полном объеме ходатайство прокуратуры Житомирской области по специальной конфискации в доход государства незаконно добытого янтаря. Вес конфискованных камней составляет 9,2 тонн, а стоимость – 12,5 миллионов гривен.

В Офисе генпрокурора сообщили, что эту большую партию контрабанды прятал житель Одесской области. Во время обыска в его квартире правоохранители обнаружили 292 пакета с камнями.

Отметим, что янтарь конфискован в рамках уголовного производства по ст. 198 Уголовного кодекса Украины ("приобретение, получение, хранение или сбыт имущества, полученного преступным путем").

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на Закарпатье контрабандисты напали на пограничников. Так, один из контрабандистов пытался наехать машиной на пограничников, а другой разбил служебный автомобиль.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!