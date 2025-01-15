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На западе Украины отбирают землю на нужды ВСУ: что известно

В Ивано-Франковске появились объявления об изъятии земли

сегодня, 17:16
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Кречмаровская Наталия

Жителей Ивано-Франковска предупредили об изъятии земельных участков на нужды ВСУ. Такие объявления появились в городе. Однако, как заверил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив, соответствующего распоряжения он не давал, а информация неправдивая.

На западе Украины отбирают землю на нужды ВСУ: что известно

Иллюстративное фото

Ивано-Франковский городской голова на своей странице в Facebook прокомментировал ситуацию. Он отметил, что в сети распространяют фото, что по решению городского совета будут изымать земельные участки в поддержку ВСУ.

"Это неправда! Город к этому не имеет отношения. Таких провокационных таблиц не размещали. Конечно, мы призываем обрабатывать поля, чтобы земля не пустовала. Коммунальное предприятие "Франковск АГРО" берет в аренду паи для обработки. Но ни у кого землю НЕ ИЗЫМАЕТ!”, — подчеркнул председатель городского совета..


На западе Украины отбирают землю на нужды ВСУ: что известно - фото 2


Напомним, что в Ивано-Франковске разгорелся скандал из-за пончика с патроном. Как писал портал “Комментарии”, школьник в Ивано-Франковске обнаружил патрон в выпечке. Об инциденте рассказал мэр города Руслан Марцинкив на своей странице в Facebook и выложил фото, отправленное ему в частные сообщения.

"Такой пончик с "сюрпризом" сегодня приобрели в одном из супермаркетов города. Фото послали мне в приват. Или настоящий патрон? Как он попал к пончику? Полиция выясняет детали. К слову. Производитель не местный”, – написал мэр.

Горожане в Facebook набросились на мэра города — убеждены, что он разжигает рознь, указывая, что производитель не местный, или хочет дискредитировать производителя выпечки и т.д.

В полиции отметили, что проверяют обстоятельства инцидента.



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Источник: https://www.facebook.com/ruslan.martsinkiv/posts/pfbid02nEW7aW9K2Avj9SpLTAVw46SfajtmrbtwFMMxUcVRzkUCkpatoBvudYW2yCyDxDHbl?locale=uk_UA
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