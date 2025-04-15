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На закупке для ВСУ "отмыли" более 15 млн грн: подробности схемы

Фигуранты дела закупали древесину для ВСУ, указывая фиктивные данные

сегодня, 16:30
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Кречмаровская Наталия

Схемы растрат бюджетных средств на закупках разоблачили в Украине. В Национальной полиции сообщили, что участники трех организованных преступных групп предстанут перед судом. Сообщается, что злоумышленники разворовали на закупки древесины для ВСУ и "отмыли" более 15 млн грн.

На закупке для ВСУ "отмыли" более 15 млн грн: подробности схемы

Растрата средств. Фото Нацполиции

"Среди обвиняемых — предприниматели и должностные лица квартирно-эксплуатационных подразделений. Фигуранты приобрели топливную древесину для нужд ВСУ по завышенным ценам, а полученные преступным способом средства вывели наличные", — сообщили в Национальной полиции.

В ходе следствия было установлено, что в течение января-февраля 2024 года были заключены прямые договоры на закупку дров для нужд ВСУ. Однако в официальных документах указали фиктивные данные по стоимости древесины. Для легализации средств фигуранты привлекли сообщников-предпринимателей, которые помогли вывести в наличные деньги более 15 млн грн. Денежные средства распределили между всеми участниками схемы. Некоторые из них приобрели элитные автомобили и ценные вещи.

Обвинительные акты в отношении участников трех ОПГ направлены в суд для рассмотрения дела по существу. Их действия квалифицированы по ч. 5 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 3 ст. 209 (Легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем) Уголовного кодекса Украины.

В полиции сообщили, что на активы участников стоимостью около 10 млн грн наложены аресты. Обвиняемым может грозить до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, что в Хмельницкой области, как писал портал "Комментарии", один из городских голов "сэкономил" на закупке дронов — подрядчик поставил квадрокоптеры худшего качества, а глава горсовета "не заметил" этого.




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Источник: https://npu.gov.ua/news/pered-sudom-postanut-uchasnyky-trokh-orhanizovanykh-zlochynnykh-hrup-iaki-rozikraly-na-zakupivli-derevyny-dlia-zsu-ta-vidmyly-ponad-15-mln-hrn-natspolitsiia
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