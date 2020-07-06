kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 06.07.2020

BTC/USD

9188.91

ETH/USD

232.54

LTC/USD

42.25

НБУ 06.07.2020

USD/UAH

27.25

EUR/UAH

30.70

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Срываем маски
migrants
Записки эмигранта
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество происшествия На Закарпатье с гранатомета обстреляли базу отдыха - ВИДЕО
commentss НОВОСТИ Все новости

На Закарпатье с гранатомета обстреляли базу отдыха - ВИДЕО

Гранату из РПГ на территорию комплекса отдыха "Аква сити" выпустили ночью

сегодня, 10:48
Автор:

Виолетта Комаровская
На Закарпатье с гранатомета обстреляли базу отдыха - ВИДЕО

Фото: Мukachevo.net

Базу отдыха в Мукачево обстреляли с гранатомета. Снаряд выпустили неизвестные ночью. Повреждены некоторые постройки на территории комплекса, но обошлось без пострадавших, сообщили в областном управлении полиции Закарпатья. 

Выстрелы в комплексе "Аква сити", который расположен на окраине города, услышали ночью, около 3:30. Персонал базы отдыха сразу же вызвал полицию. Оказалось, что территорию комплекса атаковали с ручного противотанкового гранатомета. Его нападавшие бросили на месте преступления. Кто они, полицейские сейчас выясняют. 

Снаряды упали на территории комплекса. Частично повредило стеклянные панели, крышу беседки, а также бассейн. По словам очевидцев, неразорвавшийся снаряд также застрял на крыше беседки. 

Момент выстрела и взрыва зафиксировала одна из камер наблюдения, расположенная неподалеку. 


Скачать видео

В это время рядом никого не было, поэтому среди персонала и отдыхающих пострадавших нет. 

В полиции ночной обстрел будут расследовать, как "умышленное повреждение имущества путем взрыва". 

Ранее "Комментарии" также рассказывали о том, что в Иране мощный взрыв прогремел в одной из больниц. Погибло почти два десятка людей. 


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!