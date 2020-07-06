На Закарпатье с гранатомета обстреляли базу отдыха - ВИДЕО

Фото: Мukachevo.net

Базу отдыха в Мукачево обстреляли с гранатомета. Снаряд выпустили неизвестные ночью. Повреждены некоторые постройки на территории комплекса, но обошлось без пострадавших, сообщили в областном управлении полиции Закарпатья.

Выстрелы в комплексе "Аква сити", который расположен на окраине города, услышали ночью, около 3:30. Персонал базы отдыха сразу же вызвал полицию. Оказалось, что территорию комплекса атаковали с ручного противотанкового гранатомета. Его нападавшие бросили на месте преступления. Кто они, полицейские сейчас выясняют.

Снаряды упали на территории комплекса. Частично повредило стеклянные панели, крышу беседки, а также бассейн. По словам очевидцев, неразорвавшийся снаряд также застрял на крыше беседки.

Момент выстрела и взрыва зафиксировала одна из камер наблюдения, расположенная неподалеку.





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В это время рядом никого не было, поэтому среди персонала и отдыхающих пострадавших нет.

В полиции ночной обстрел будут расследовать, как "умышленное повреждение имущества путем взрыва".

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