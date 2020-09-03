На Японию обрушился тайфун "Майсак"

На остров Кюсю в Японии обрушился тайфун "Майсак", 18 человек получили различные травмы, о погибших пока ничего неизвестно. Об этом сообщает Kyodo News.

В результате сильных порывов ветра люди получили травмы. Около 80 тысяч домов обесточены.

Как сообщает Японское метеорологическое агентство, в воскресенье еще один тайфун "Хайшэн" перерастет в очень мощный шторм и достигнет вод вблизи островной цепи Амами на юго-западе страны.





Как ранее сообщали "Комментарии", этот же тайфун причинил много вреда во Владивостоке.

Ураганный ветер валит деревья и срывает крыши домов. В городе были повалены ветром как минимум 120 деревьев. Специалисты фиксируют, что ветер ураганной силы достиг пика в 40 метров в секунду, а мысовые станции отметили порывы ветра до 43 метров в секунду. Кроме того, пришлось перекрыть движение по Русскому и Золотому мостам. В частности, на последнем произошло ЧП: с большегруза сдуло контейнер на внедорожник. В Минэнерго РФ говорят, что без электричества в регионе остались 16 населенных пунктов, где проживают около 8,5 тыс. человек.













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