На выставке боеприпасов в Чернигове травмированы трое детей

Двое детей травмированы и один – в реанимации. Так, сегодня прошла выставка боеприпасов в Чернигове. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на "Суспільне".

Выставка боеприпасов в Чернигове. Фото: Суспільне

Так, взрыв прогремел около 13:30. По предварительной информации, сдетонировал один из снарядов, который был в качестве экспоната на выставке у художественного музея. В результате взрыва травмированы трое детей.

По данным издания, на месте сработал ручной противотанковый гранатомет, повлекший травмы. Рассматривая оружие, РПГ держал и нажимал на курок (в результате чего оружие и сработало) 10-летний мальчик.

После громкого взрыва ребенка ошеломило. Пока мальчик с мамой и 12-летним братом находятся в травмпункте, их осматривают врачи. Еще один ребенок – в реанимации.

На месте работают скорая и спасатели.

В своем Telegram-канале председатель Черниговской ОВА Вячеслав Чаус сообщил, что виновніе будут наказаны.

"Не могу не отреагировать на трагедию, произошедшую сегодня в историческом центре города. На мероприятии, которое предусматривало интерактив для детей, почему-то была и экспозиция с боевым оружием, которое сработало", – написал он.

Глава области уточнил, что всем пострадавши оказывается вся необходимая квалифицированная медицинская помощь.

"Сейчас идет обследование места событий и выяснение происхождения опасных экспонатов. На месте работают следователи. Виновные будут наказаны", – подчеркнул председатель ОВА.

В ГУ Нацполиции области уточнили, что дело будет расследовать ГБР. Кроме того, собщаются о травмировании взрослых, пока известно о трех людях, которые тоже обратились за медицинской помощью.

























Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!