На выставке боеприпасов в Чернигове травмированы трое детей

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Недилько Ксения
Двое детей травмированы и один – в реанимации. Так, сегодня прошла выставка боеприпасов в Чернигове. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на "Суспільне".
Выставка боеприпасов в Чернигове. Фото: Суспільне
Так, взрыв прогремел около 13:30. По предварительной информации, сдетонировал один из снарядов, который был в качестве экспоната на выставке у художественного музея. В результате взрыва травмированы трое детей.
По данным издания, на месте сработал ручной противотанковый гранатомет, повлекший травмы. Рассматривая оружие, РПГ держал и нажимал на курок (в результате чего оружие и сработало) 10-летний мальчик.
После громкого взрыва ребенка ошеломило. Пока мальчик с мамой и 12-летним братом находятся в травмпункте, их осматривают врачи. Еще один ребенок – в реанимации.
На месте работают скорая и спасатели.
В своем
Telegram-канале председатель Черниговской ОВА Вячеслав Чаус сообщил, что виновніе будут наказаны.
"Не могу не отреагировать на трагедию, произошедшую сегодня
в историческом центре города. На мероприятии, которое предусматривало
интерактив для детей, почему-то была и экспозиция с боевым оружием, которое
сработало", – написал он.
Глава области уточнил, что всем пострадавши оказывается вся необходимая квалифицированная медицинская помощь.
"Сейчас идет обследование места событий и выяснение
происхождения опасных экспонатов. На месте работают следователи. Виновные будут
наказаны", – подчеркнул председатель ОВА.
В ГУ Нацполиции области уточнили, что дело будет расследовать ГБР. Кроме того, собщаются о травмировании взрослых, пока известно о трех людях, которые тоже обратились за медицинской помощью.
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