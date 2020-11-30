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На все ради лайков: подростки подожгли ровесника, чтобы снять видео для соцсетей

Пострадавший от сверстников парень находится в реанимации

сегодня, 13:20
Автор:

Кириєнко Анна

Иногда, когда желаешь получить славу и лайки в соцсетях, забываешь о здравом смысле и делаешь необдуманные вещи. Так случилось и с ребятами из Бердянска. Местный сайт Бердянск 24 предоставил информацию, что ночью двадцать девятого ноября подростки решили устроить "крутой" эксперимент и поджечь друга. Процесс снимали на видео.

На все ради лайков: подростки подожгли ровесника, чтобы снять видео для соцсетей

Подростки подожгли ровесника. Фото: zik

Шоу вышло из-под контроля. Скорая помощь доставила пострадавшего парня прямо в реанимацию. У него диагностировали серьезные ожоги, которые повредили тридцать процентов тела.

Бердянский участок полиции установил, что парня сначала облили горючим веществом, затем — подожгли. В инциденте участвовали подростки двенадцати и тринадцати лет.

Сейчас полицией продолжается установка деталей. Видеозапись недетского эксперимента изъята правоохранительными органами. Что грозит бердянским подросткам и их родителям — пока не известно.

Ранее сайт "Комментарии" сообщал о негативном влиянии социальных сетей на людей. В частности, из-за соцсетей появляется чувство одиночества. При просмотре постов, мы постоянно сравниваем себя с другими. Из-за этого человек начинает сомневаться в себе, у него появляются тревожные мысли. Эксперты добавили, что на чувство одиночества могут повлиять также и нарушение режима дня, отсутствие любимого человека или маленький круг общения.

Также, ранее сообщалось, что в Николаеве мужчина застрелил жену, а затем решил покончить жизнь самоубийством. Мертвых родителей нашла дочь. Она и сообщила в отделение полиции об инциденте. Сейчас на месте событий ведется расследование.



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Источник: https://www.brd24.com/news/a-79418.html
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