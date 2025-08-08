На Волыни толпа напала на автомобиль ТЦК: детали нового скандала

На Волыни в селе Соловичи Ковельского района толпа напала на служебный транспорт ТЦК и СП, когда военнослужащие проверяли документы одного из местных жителей. Об этом говорится в сообщении Волынского областного ТЦК и СП.

ТЦК. Фото: из открытых источников

В сообщении говорится, что инцидент произошел 7 августа около 16:30 в селе Соловичи Ковельского района во время оповещения военнообязанных военнослужащие одного из РТЦК и СП Волынской области совместно с сотрудниками Нацполиции подверглись нападению группы неустановленных лиц.

Во время проверки документов один из местных жителей отказался их предъявить и пытался сбежать. В этот момент другой мужчина, назвавшийся старостой села, прыгнул на капот служебного автомобиля и камнем разбил лобовое стекло.

К инциденту присоединилась женщина, которая также наносила удары по транспорту. Еще один мужчина, вооруженный металлическим предметом (вероятно, гаечным ключом), разбил боковые окна и трижды ударил водителя по руке.

Ситуация обострилась после того, как движение автомобиля ТЦК заблокировали другими транспортными средствами, в частности, грузовиками.

В итоге, приблизительно 10 человек окружили служебный автомобиль и в течение нескольких минут наносили удары по транспортному средству.

Сведения по данному факту внесены в ЕРДР по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.350 УК, один фигурант задержан.

Действия другого фигуранта предварительно квалифицированы по ст.296 УК.

