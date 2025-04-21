На Волыни ребенка ударило током: где его обнаружили

ГСЧС сообщила о поражении током ребенка, который залез на вагон-цистерну на Волыни. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию ведомства.

Спасательная операция, фото: ГСЧС Украины

Сотрудники железной дороги обесточили линии, а спасатели сняли пострадавшего с вагона и передали медикам. Ребенок находится в сознании, отметили в ГСЧС.

Возраст и пол пострадавшего не сообщается.

" Напоминаем: железная дорога – не место для развлечений. Высоковольтные провода представляют смертельную опасность даже без прикосновения. Дорогие родители, рассказывайте детям о рисках – берегите их жизнь!", – отметили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.





Напомним, портал "Комментарии" писал, что 9 марта в Одессе произошла трагедия: подростка убило током от неосторожности.

Два парня залезли на крышу грузового вагона, где один из них, 2008 года рождения, погиб от удара током. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию ГСЧС Украины.

Другого парня, 2013 г.р., удалось спасти – чрезвычайники сняли его с вагона и госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Также "Комментарии" писали , что в Индии произошел шокирующий инцидент: 10-летний мальчик умер от значительной потери крови после того, как его покусал живущий по-соседству восьмилетний парень.

Как рассказал отец погибшего, в тот день он вместе с женой отправился работать на поле, оставив сына дома. В это время к ребенку пришел соседский мальчик, чтобы поиграть. Во время игры между детьми возник конфликт, завершившийся неожиданным нападением, младший парень набросился на 10-летнего товарища и начал кусать его. Укусы были по всему телу.