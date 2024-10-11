На Волыни голова ребенка застряла в кастрюле: что делали родители

Ребенок во время игры надел себе на голову кастрюлю и не смог ее снять. Родители пытались помочь сыну самостоятельно, но им не удалось. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию ГСЧС Украины.

Спасательная операция, фото: ГСЧС Украины

Прибывшие на помощь чрезвычайные успокоили маму и ее сына, осторожно с помощью ручных ножниц по металлу разрезали сосуд и успешно сняли с головы ребенка.

С мальчиком 2022 г.р. все хорошо, по завершении спасательной операции он сразу уснул у мамы на руках.





Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Прочла в интернете: мать пыталась сделать клизму полугодовалому ребенку термометром

8 октября бригада экстренной медицинской помощи на Волыни доставила из Камня-Каширского маму с полугодовалым ребенком. По словам мамы, у дочери запор, поэтому она пыталась сделать ей клизму с помощью электронного термометра, смазанного маслом — и он полностью оказался в толстом кишечнике ребенка. Сказала, что такой совет прочла в интернете. Об этом сообщают в Волынском областном медобъединении защиты материнства и детства.

На рентгене был отчетливо виден термометр, также он пальпировался через живот. "Достать прибор было очень непросто", — рассказывает хирург и эндоскопист больницы Юлия Артишук. "Сделали это эндоскопически. Действовать надо было очень осторожно, чтобы не травмировать младенцу анус и внутренние органы. Самостоятельно градусник выйти не мог, вместо этого мог перфорировать кишечник или в дальнейшем спровоцировать кишечную непроходимость".

Как помочь ребенку и во время запора, чтобы не навредить, – читайте по ссылке.