На Тернопольщине из-за отравления грибами умер маленький ребенок: другие дети в тяжелом состоянии

В больнице в результате пищевого отравления грибами еще 1 ноября умер мужчина 1965 года рождения, а на следующий день – малолетняя дочь его сожительницы. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Полиции Харьковской области.

Иллюстративное фото

Напомним, что 30 октября в медучреждение попала вся семья из города Копычинцы. Среди пострадавших было восемь детей от трех до тринадцати лет, семеро из которых родные братья и сестры, а также сожитель матери.

По предварительной информации, многодетная семья отравилась грибами. В ходе проверки стало известно, что мужчина еще в воскресенье, 27 октября, насобирал грибы и приготовил из них блюда. Ела вся семья, кроме мамы. В тот же вечер у детей ухудшилось самочувствие, но женщина в больницу обратилась только 30 октября около 15:00.

Самых тяжелых детей доставили в медучреждение Львова, где младшую девочку 2021 года прооперировали. Однако спасти ей жизнь не удалось.

Семь несовершеннолетних находятся на лечении в Киеве. Их состояние стабильно тяжелое.

По данному факту открыто производство в соответствии со статьей 166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком) и статьей 115 с пометкой "несчастный случай" Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Две многодетные семьи попали в больницы: состояние детей тяжелое

Вся семья из города Копычинцы Тернопольской области попала в больницу. Среди пострадавших — семеро детей от трех до тринадцати лет, а также их мать, ее сожитель и его несовершеннолетняя родственница.

Состояние трехлетней девочки и ее семилетней сестры крайне тяжелое. У остальных пострадавших средней тяжести. По предварительной информации, многодетная семья отравилась грибами. На место происшествия выезжала бригада экстренной медицинской помощи, работники Чертковского районного управления полиции и спасатели. В ходе проверки стало известно, что сожитель матери еще в воскресенье, 27 октября, насобирал грибов. Ела вся семья. В тот же вечер у детей ухудшилось самочувствие, но мать пыталась самостоятельно лечить их. За помощью к специалистам обратилось только 30 октября около 15:00. Самых тяжелых детей доставили в медучреждение Львова, где трехлетнего ребенка уже прооперировали. Еще семерых – в Киев.