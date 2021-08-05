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Главная Новости Общество происшествия На Тернопильщине вспышка штамма "Дельта": что об этом известно
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На Тернопильщине вспышка штамма "Дельта": что об этом известно

К этому времени в области циркулировал преимущественно британский штамм коронавируса

сегодня, 22:34
Автор:

Лиля Воробьева

В Тернопольской области обнаружили несколько десятков больных  на мутировавший штамм "Дельта". В регионе 52 случаи лабораторно подтвердили. Об этом сообщили в ГУ "Тернопольский областной центр по контролю и профилактике болезней МЗ Украины".

На Тернопильщине вспышка штамма "Дельта": что об этом известно

В Тернопольской области обнаружили 52 случая мутировавшего штамма "Дельта" (фото из открытых источников)

В сообщении говорится, что специалисты подтвердили болезнь у пациентов с помощью современной тест-системы, которая определяет 8 видов мутации коронавируса. Поэтому, коронавирусная инфекция подтвердилась в 94 пациентов, из них 52 случая опасного штамма "Дельта".

Кроме этого, образцы были отправлены в референс-лабораторию ГУ "Центр общественного здоровья МЗ Украины" для определения наличия мутации вируса SARS-CoV-2.

"Вчера, 4 августа, с референс-лаборатории получили положительные результаты тестирования образцов биоматериала и подтверждено штамм коронавируса" Дельта ", — говорится в заявлении.

По словам специалистов, до этого в регионе проявлялся преимущественно британский штамм коронавируса.

Стало известно, что некоторые люди, в которых подтвердили мутировавший штамм "Дельта", недавно вернулись из-за границы, в частности, из России, Великобритании и стран Индонезии.

Напомним, что издание "Комментарии" информировало своих пациентов о том, как распознать основные симптомы штамма "Дельта" : в Минздраве дали  советы. Особенно опасный и заразен мутировавший штамм коронавируса "Дельта" уже попал в нашу страну. Специалисты сообщают, что его симптомы отличаются от привычных симптомов ковиду, о которых украинцы уже знают. Для "Дельты" не характерны такие симптомы как: потеря вкуса и обоняния. Также эксперты отмечают, что большая опасность мутировавшего вируса кроется в его быстром распространении.


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Источник: https://www.facebook.com/centrCDC/posts/1420897901606806
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