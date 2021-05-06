На Сумщине мошенник "вакцинировал" пенсионеров неизвестным препаратом, чтобы похитить деньги

В Сумской области мужчина хотел обокрасть пенсионеров. Неизвестный гражданин пришел к дому супружеской пары и представился медицинским работником. Мужчина предложил пожилым людям сделать вакцину против коронавируса. Супруги согласились. Затем через некоторое время после прививки пенсионеры потеряли сознание. Об этом сообщается в эфире телеканала "Украина 24".

Мужчина вакцинировал граждан чтобы похитить их имущество. Фото: ngs.ru

Спустя несколько минут после прививки неизвестный "медик" вышел из дома граждан и подождал на улице пока подействует укол. После того, как хозяева потеряли сознание, мужчина вернулся и начал искать ценные вещи и деньги.

Когда пожилая женщина пришла в себя, мошенник начал бить хозяйку. Затем "медик" устроил пожар в доме и исчез.

Женщина нашла силы, чтобы дойти до соседей и попросила о помощи.

Соседи вызвали полицию и пожарных. Мошенника нашли. Им оказался 54-летний житель соседнего села, который уже имел судимость. Прививку от коронавируса мужчина сделал препаратом для животных. Теперь "медицинскому работнику" грозит до 12 лет тюрьмы.

Напоминаем, что вакцинация граждан проводится только в медицинских учреждениях. Чтобы попасть на прививку, нужно записаться в онлайн-очередь. Вычислить дату своего вакцинации от коронавируса и узнать подробности процедуры можно здесь.

Также сайт "Комментарии" ранее сообщал, какие побочные реакции были зафиксированы Минздравом после вакцинации. Как и любые другие лекарства, противоковидная вакцина имеет некоторые противопоказания и вызывает побочные реакции. Мы собрали статистическую информацию о том, сколько украинцев пожаловались на ухудшение самочувствия после вакцинации и по каким причинам. Инфографику смотрите здесь.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!