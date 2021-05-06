logo
Русский Українська

BTC/USD

56654.80

ETH/USD

3404.48

LTC/USD

329.09

USD/UAH

27.86

EUR/UAH

33.50

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика Бизнес Мир Общество Здоровье Стиль жизни HI-tech Спорт Звезды Мужчины Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество происшествия На Сумщине мошенник "вакцинировал" пенсионеров неизвестным препаратом, чтобы похитить деньги
commentss НОВОСТИ Все новости

На Сумщине мошенник "вакцинировал" пенсионеров неизвестным препаратом, чтобы похитить деньги

Неизвестный гражданин представился пенсионерам медиком и сделал им прививки неизвестным препаратом, от которого люди потеряли сознание

сегодня, 07:43
Автор:

Кириєнко Анна

В Сумской области мужчина хотел обокрасть пенсионеров. Неизвестный гражданин пришел к дому супружеской пары и представился медицинским работником. Мужчина предложил пожилым людям сделать вакцину против коронавируса. Супруги согласились. Затем через некоторое время после прививки пенсионеры потеряли сознание. Об этом сообщается в эфире телеканала "Украина 24".

На Сумщине мошенник "вакцинировал" пенсионеров неизвестным препаратом, чтобы похитить деньги

Мужчина вакцинировал граждан чтобы похитить их имущество. Фото: ngs.ru

Спустя несколько минут после прививки неизвестный "медик" вышел из дома граждан и подождал на улице пока подействует укол. После того, как хозяева потеряли сознание, мужчина вернулся и начал искать ценные вещи и деньги.

Когда пожилая женщина пришла в себя, мошенник начал бить хозяйку. Затем "медик" устроил пожар в доме и исчез.

Женщина нашла силы, чтобы дойти до соседей и попросила о помощи.

Соседи вызвали полицию и пожарных. Мошенника нашли. Им оказался 54-летний житель соседнего села, который уже имел судимость. Прививку от коронавируса мужчина сделал препаратом для животных. Теперь "медицинскому работнику" грозит до 12 лет тюрьмы.

Напоминаем, что вакцинация граждан проводится только в медицинских учреждениях. Чтобы попасть на прививку, нужно записаться в онлайн-очередь. Вычислить дату своего вакцинации от коронавируса и узнать подробности процедуры можно здесь.

Также сайт "Комментарии" ранее сообщал, какие побочные реакции были зафиксированы Минздравом после вакцинации. Как и любые другие лекарства, противоковидная вакцина имеет некоторые противопоказания и вызывает побочные реакции. Мы собрали статистическую информацию о том, сколько украинцев пожаловались на ухудшение самочувствия после вакцинации и по каким причинам. Инфографику смотрите здесь.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://ukraina24.segodnya.ua/obshestvo-news/9829-posle-ukola-vakcinoy-pensionery-poteryali-soznanie-podrobnosti-iz-sumskoy-oblasti
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ