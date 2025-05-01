На Стерненко совершено нападение: волонтер получил ранение и сделал первое заявление

Украинский общественный деятель и волонтер Сергей Стерненко заявил, что стал жертвой покушения. По его словам, он получил ранение от женщины и выжил только благодаря скорейшей реакции работников Службы безопасности Украины.

Сергей Стерненко

1 мая Сергей Стерненко в собственном Telegram сообщил о нападении, которое на него совершила неизвестная женщина.

"На меня совершено нападение. Раненый", — написал в соцсети Стерненко в 13:32.

Через несколько минут волонтер добавил, что "угрозы жизни нет". По словам Стерненко, он был близок к смерти и был спасен работниками Службы безопасности Украины.

"Нападница задержана. Спасибо СБУ за молниеносную реакцию. Если бы не они — я бы ничего уже не мог писать. Буквально спасли мне жизнь", — добавил Стерненко.

Впоследствии волонтер опубликовал аудиозапись, в которой рассказал, что получил "легкое ранение". Также Стерненко попросил, чтобы ему не звонили по телефону, ведь это "сейчас немножко мешает".

Это уже четвертое нападение на Стерненко. В феврале 2018 года на волонтера напали вблизи его дома в Одессе. Тогда его избили двое неизвестных. Стерненко неделю пробыл в больнице.

Второе нападение на Стерненко произошло ровно 7 лет назад – в мае 2018 года. Тогда нападающий выстрелил ему в шею из травматического пистолета. Нападающего Абзала Байкумашева задержали на месте.

Третье нападение на волонтера произошло также в мае того года, через три недели после второго. На Стерненко напали с ножом двое мужчин. В схватке один из них, Иван Кузнецов, получил смертельное ранение, а другой — Александр Исайкул бежал. Впоследствии он оказался в России.