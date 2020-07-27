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На шахте в Луганской области погиб шахтер

Смертельное происшествие случилось из-за обвала породы

сегодня, 20:25
Автор:

Владимир Лавский
На шахте в Луганской области погиб шахтер

На шахте "Новодружеская", которая находится в Луганской области, из-за обвала породы погиб горняк. Об этом сообщил председатель Независимого союза горняков, народный депутат Украины Михаил Волынец у себя на странице в "фейсбуке". 

По словам нардепа, погибшего звали Константин Прохордец, 1979 года рождения. Предварительная причина смерти - обвал породы на самой шахте. Также Волынец отметил, что причины подобных трагедий - это несвоевременные расчеты трейдеров с предприятиями. Из-за этого возникают миллионные задолженности, как итог, не удается модернизировать процесс добычи угля, шахтам приходится экономить на индивидуальных средствах защиты для самых шахтеров. 


Как ранее сообщали "Комментарии", в министерстве энергетики сообщили, сколько денег предприятия сейчас должны шахтерамВ ведомстве сообщают, что сейчас должны выплатить зарплаты, которые должны быть профинансированы за счет продажи угольной продукции в ближайшее время. Задолженность остается на 9 государственных шахтах. 


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