На шахте в Луганской области погиб шахтер

На шахте "Новодружеская", которая находится в Луганской области, из-за обвала породы погиб горняк. Об этом сообщил председатель Независимого союза горняков, народный депутат Украины Михаил Волынец у себя на странице в "фейсбуке".

По словам нардепа, погибшего звали Константин Прохордец, 1979 года рождения. Предварительная причина смерти - обвал породы на самой шахте. Также Волынец отметил, что причины подобных трагедий - это несвоевременные расчеты трейдеров с предприятиями. Из-за этого возникают миллионные задолженности, как итог, не удается модернизировать процесс добычи угля, шахтам приходится экономить на индивидуальных средствах защиты для самых шахтеров.





Как ранее сообщали "Комментарии", в министерстве энергетики сообщили, сколько денег предприятия сейчас должны шахтерам. В ведомстве сообщают, что сейчас должны выплатить зарплаты, которые должны быть профинансированы за счет продажи угольной продукции в ближайшее время. Задолженность остается на 9 государственных шахтах.

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