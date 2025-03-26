На сборном пункте в Киеве избили мобилизованного: как это объяснили в ТЦК

В сети распространяется видео и информация вроде бы на сборном пункте города Киева избили мобилизованного гражданина. В Киевском городском ТЦК и СП прокомментировали ситуацию.

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В терцентре отметили, что у мобилизованного произошло нападение эпилепсии в похмельном состоянии после употребления накануне алкоголя. В результате нападения мужчина упал и получил травму головы.

"Это зафиксировано на записях камер наблюдения и подтверждается свидетельствами очевидцев из числа мобилизованных граждан", — отметили в ТЦК.

Также отмечается, что дежурный медик сборного пункта предоставил пострадавшему первую помощь. Оперативно была вызвана карета скорой, врачи которой установили предварительный диагноз – эпилепсия, падение.

"Данного гражданина госпитализировали в одну из больниц Киева. Угрозы его жизни и здоровью нет", — рассказали в территориальном центре.

Напомним, что на днях в сети интернет, как писал портал "Комментарии", распространяли видео, в котором якобы отца-одиночки мобилизовали и несколько дней держали в помещении ТЦК.

В Киевском городском ТЦК прокомментировали якобы незаконную мобилизацию представителями территориального центра комплектования и социальной поддержки гражданина. Муж утверждает, что один воспитывает несовершеннолетнего ребенка.

В ТЦК пояснили, что в соответствии с абзацем 4 части 1 статьи 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации военнообязанные, имеющие ребенка (детей) в возрасте до 18 лет, если второй родитель такого ребенка признан мертвым, лишен родительских прав, признан пропавшим без вести или безвестно отсутствующим, отбывает наказание в местах лишения свободы, а также когда по решению суда самостоятельно воспитывает и удерживает ребенка.



