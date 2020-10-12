На Саакашвили совершено нападение за границей

В понедельник, 12 октября, в Афинах напали на бывшего президента Грузии и украинского политика Михаила Саакашвили. Об этом сообщает издание "Спутник Грузия".

Именно в Афинах Саакашвили планировал встретиться с грузинскими эмигрантами, которые на данный момент проживают в Греции.

По данным источника, у входа в здание, где должна была пройти встреча, Саакашвили поджидали провокаторы. Во время инцидента пострадали несколько человек. Сам Саакашвили утверждает, что его предупреждали о том, что его не пустят через границу. Но он все равно смог приехать в Афины.

Сам политик сильно не пострадал, отделавшись лишь легкими ушибами.

Как ранее сообщали "Комментарии", ранее на Саакашвили напал неизвестный в Киеве.

На видео с камер наблюдения видно, что к столу, где обедает Саакашвили, подходит неизвестный и обращается к Михо. Секьюрити экс-президента Грузии пытается оттеснить собеседника Саакашвили. Затем ему на помощь подходит охрана ресторана и загораживают доступ к Михо, который продолжает сидеть за столиком







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