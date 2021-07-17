На Ровенщине перевернулся рейсовый автобус "Киев-Вроцлав" с 40 пассажирами в салоне (фото) - ОБНОВЛЕНО

Сегодня ночью произошло ДТП с рейсовым автобусом в Ровенской области. В 3.45 вблизи города Радивилов Дубенского района водитель автобуса, сообщения "Киев-Вроцлав" не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства. В то время в салоне автобуса находились 40 пассажиров. В результате ДТП 16 из них попали в местные больницы с травмами различной степени тяжести. Об этом в утренней сводке сообщает сайт ДСНС.

Автобус "Киев-Вроцлав" перевернулся в Ровенской области, фото 0362.ua

Всего для спасения людей, на месте происшествия было задействовано 20 человек из персонала ДСНС и 5 единиц техники. Спасатели вывели из автобуса 10 человек, а еще одного пассажира, зажатого между сиденьями в салоне, пришлось деблокировать с помощью специнструмента.





По сообщениям местных СМИ, в основном пострадавшие в возрасте 25-45 лет, среди них есть один мальчик 10-ти лет. Основные травмы — ушибы, синяки, рваные раны. У одного мужчины подозревается перелом бедра. Всего 12 пострадавших пассажиров были госпитализированы в Радивиловскую больницу с травмами различной степени, четверо пострадавших были доставлены в Бродовской больницы. Еще четырех человек медики осмотрели, оказали им помощь, но от госпитализации они отказались.

Как видно из фото, рейсовый автобус с польскими номерами слетел в кювет и перевернулся на левую сторону.





Обстоятельствами ДТП в настоящее время занимаются сотрудники полиции.

ОБНОВЛЕНИЕ: По сообщению МВД Украины, в Ровенской результате опрокидывания рейсового автобуса травмированы 23 человека. Полиция установила, что 43-летний житель Хмельницкой области — водитель двухэтажного автобуса марки "Setra", осуществляющая регулярные перевозки по маршруту "Киев-Вроцлав", двигаясь из Киева в направлении города Радивилов не справился с управлением и допустил съезд в кювет с последующим переброской транспортного средства. По предварительной информации, водитель уходил от наезда на пешехода, который двигался по проезжей части навстречу.

Известно, что в салоне кроме двух водителей находилось ориентировочно 58 пассажиров — жителей Ровенской, Львовской, Закарпатской областей и г. Киев.

Ранее похожее ДТП с автобусом, в котором также находилось 40 пассажиров в салоне, произошло на Филиппинах. Там рейсовый автобус слетел в горное ущелье, поскольку во время торможения у транспортного средства разорвались шины.







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