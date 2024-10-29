На Прикарпатье обнаружили заблудившуюся женщину и мужчину, который умер, собирая грибы

28 октября два человека из Львовщины заблудились в лесу возле села Мысловка Калушского района. За помощью к спасателям обратился их друг. Чрезвычайники поисково-спасательного отделения села Выгода нашли женщину и сопровождали ее до автомобиля. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию ГСЧС Украины.

Эвакуация тела мужчины из леса. Фото: ГСЧС

На следующее утро в лесу обнаружили тело мужчины без признаков жизни. После проведения следственных действий спасатели транспортировали погибшего и передали работникам полиции.

К поисково-спасательной операции привлекались 13 спасателей, 3 единицы техники, 2 беспилотника и 4 кинологи с собаками.

"Еще раз призываем вас быть осторожными и соблюдать правила безопасности, чтобы не заблудиться в лесу!" – отмечают спасатели.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Подростка спустя сутки нашли в лесу: что с парнем

Речь идет о подростке из с. Черный поток Ивано-Франковской области, который днем вышел из дома в сторону лесного массива и не вернулся назад. Место нахождения парня было неизвестно, связь с ним тоже отсутствовала. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию ГСЧС Украины.

На его поиски были привлечены 34 спасателя, 10 единиц техники, кинологи ГСЧС, полиция, работники лесного хозяйства, а также местные жители.

На следующий день спасатели обнаружили юношу в лесном массиве села Молодятин, Коломыйского района и сопровождали его к месту жительства, где передали родителям. Состояние парня удовлетворительное.