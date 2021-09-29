На Полтавщине мужчине выписали более полумиллиона гривен штрафа: что он нарушил

Житель Полтавской области Константин Писаренко установил своеобразный рекорд вождения в состоянии алкогольного опьянения. Полицейские за 4 года задерживали его 14 раз, когда он управлял "под градусом". Стражи порядка выписали выпивохе чеков со штрафами на общую сумму более полумиллиона гривен. Но ни один из них полтавчанин не заплатил. Недавно судья одного из местных судов области наложил на него очередную сумму штрафа в размере более 5000 гривен, ведь в 14-раз он нарушил Закон и управлял авто, перед тем употребляя водку. Еще работник Фемиды своим решением изъял у него водительские документы сроком на 10 лет. Об этом сообщает региональное медиа "Полтавщина".

Мужчину поймали нетрезвым за рулем (фото из открытых источников)

Как указано в Едином государственном реестре судебных решений, гражданин Писаренко с 2012 года "придерживается" порочной практики вождения транспорта в состоянии алкогольного опьянения. "Под градусом" он управлял скутером и мопедом. Несколько лет человек отбывал наказание за наркопреступление, поэтому когда был в местах лишения свободы, не носился пьяным окружающими дорогами.

Уже с 2017 года он снова рулит на авто, перед тем употребляя водку. За 4 года полицейские 13 накладывали на него штраф и 12 раз забирали водительские документы на длительный срок. Но полтавчанин игнорировал штрафы и не платил их.

На праздник Независимости в этом году он в 14-й раз снова мчался за рулем, перед тем употребив алкогольные напитки. Также водитель-выпивоха не пришел на судебное заседание, и оно состоялось без него. О его геройстве рассказывали свидетели, а также были представлено видео с камер полицейских.

Представитель Фемиды снова принял решение за управление авто под градусом наложить на гражданина Писаренко очередной штраф и изъять водительские документы на 10 лет. Пьяница, который, к счастью, никого не лишил жизни, уже должен государству более полумиллиона гривен и почти 500 гривен судебного сбора.

Но, кто знает, что эта знаменитая в Полтавском крае личность не возьмется за свое, ведь авто у выпивохи не конфисковали, потому что это, оказывается, не его частное транспортное средство.

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