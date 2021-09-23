На митингах под Радой произошли столкновения (ФОТО)

На пересечении улиц Шелковичной и Михаила Грушевского произошли столкновения между представителями "Save ФОП" и полицией. Об этом сообщает "Укринформ".

Протесты под Радой, фото "НВ"

Схватки закончились дракой с полицией. Митингующие пытались прорваться через коридор полиции под Радой и перекрыть дорогу. Колонна полиции оттеснила представителей "Save ФОП".





Представители малого бизнеса планировали собраться под Радой в 9 утра с целью поддержать запланированное голосование об отмене обязательных кассовых аппаратов для ФОП. Но акция началась с драк. Представители Нацполиции задержали председателя движения "Save ФОП" Сергея Доротича и отвезли его в Печерский райотдел.



Голосование в Раде за поправки об отмене обязательных кассовых аппаратов запланировано на 16 часов.

Ранее портал "Комментарии" анализировал, ожидать ли бунт предпринимателей из-за введения РРО. Что касается предпринимательских бунтов, то Руслан Соболь не исключает социальной активности предпринимателей.

Вице-президент Всемирного юридического альянса, старший партнер в адвокатской компании "Кравец и Партнеры" Ростислав Кравец считает, что сам по себе отказ отсрочить введение кассовых аппаратов вряд ли приведет к массовым акциям протеста предпринимателей. Но вполне может подтолкнуть Украину к федерализационным настроениям. Ростислав Кравец не исключает, что некоторые политические партии, которые будут получать внешнее финансирование, также могут использовать недовольство предпринимателей (и не только) карантинными ограничениями и другими проблемными моментами как повод для организации массовых протестов.

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