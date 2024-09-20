На Львовщине вырубили деревьев на 64 миллиона: будут судить чиновников

Работники ГБР завершили расследование по организованной преступной группе из числа руководителей ряда лесных и охотничьих хозяйств Львовской области. Злоумышленники незаконно вырубили деревьев более чем на 64 миллиона гривен. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Государственного бюро расследований.

Задержанный подозреваемый, фото: ГБР

Обвинительный акт направлен в суд.

Организовал сделку один из руководителей Западного межрегионального управления лесного и охотничьего хозяйства, который во время совершения преступления был главным лесничим Львовского областного управления лесного и охотничьего хозяйства.

В состав преступной группы входили директора и главные инженеры пяти государственных предприятий лесного хозяйства области. Один из них в настоящее время является депутатом районного совета.

Злоумышленники, вопреки требованиям законодательства и превышая свои полномочия, организовали незаконные рубки редколесья на территории Львовской области.

В частности, должностные лица противозаконно включили в проекты организации деятельности соответствующих лесохозяйственных предприятий проведение "рубок редколесья". На основании чего выдавались лесорубные билеты на рубку ценных пород леса. Древесина продавалась частным предприятиям и часто вывозилась за границу.

Организатор и семь участников преступной группы обвиняются в превышении служебных полномочий и проведении незаконных рубок (ст. 28, ч. 3 ст. 365, ч. 4 ст. 246 УК Украины).

Санкция статей предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.

Процессуальное руководство осуществляет Специализированная экологическая прокуратура.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Во Львовской области будут судить военного: что он совершил

По данным следствия, военный сформировал избыток дизеля и бензина, изготовил фиктивную документацию (сдаточные сведения и путевые листы), подыскал "клиентов", а также разработал безопасный маршрут для въезда и выезда на территорию воинской части автомобилей для транспортировки краденого топлива. Что ему будет – читайте по ссылке.