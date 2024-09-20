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На Львовщине вырубили деревьев на 64 миллиона: будут судить чиновников

Будут судить чиновников Львовской области, разоблаченных ГБР на незаконных вырубках деревьев

20 сентября 2024, 10:05
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Недилько Ксения

Работники ГБР завершили расследование по организованной преступной группе из числа руководителей ряда лесных и охотничьих хозяйств Львовской области. Злоумышленники незаконно вырубили деревьев более чем на 64 миллиона гривен. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Государственного бюро расследований.

На Львовщине вырубили деревьев на 64 миллиона: будут судить чиновников

Задержанный подозреваемый, фото: ГБР

Обвинительный акт направлен в суд.

Организовал сделку один из руководителей Западного межрегионального управления лесного и охотничьего хозяйства, который во время совершения преступления был главным лесничим Львовского областного управления лесного и охотничьего хозяйства.

В состав преступной группы входили директора и главные инженеры пяти государственных предприятий лесного хозяйства области. Один из них в настоящее время является депутатом районного совета.

Злоумышленники, вопреки требованиям законодательства и превышая свои полномочия, организовали незаконные рубки редколесья на территории Львовской области.

В частности, должностные лица противозаконно включили в проекты организации деятельности соответствующих лесохозяйственных предприятий проведение "рубок редколесья". На основании чего выдавались лесорубные билеты на рубку ценных пород леса. Древесина продавалась частным предприятиям и часто вывозилась за границу.

Организатор и семь участников преступной группы обвиняются в превышении служебных полномочий и проведении незаконных рубок (ст. 28, ч. 3 ст. 365, ч. 4 ст. 246 УК Украины).

Санкция статей предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.

Процессуальное руководство осуществляет Специализированная экологическая прокуратура.

На Львовщине вырубили деревьев на 64 миллиона: будут судить чиновников - фото 2
На Львовщине вырубили деревьев на 64 миллиона: будут судить чиновников - фото 3
На Львовщине вырубили деревьев на 64 миллиона: будут судить чиновников - фото 4

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

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По данным следствия, военный сформировал избыток дизеля и бензина, изготовил фиктивную документацию (сдаточные сведения и путевые листы), подыскал "клиентов", а также разработал безопасный маршрут для въезда и выезда на территорию воинской части автомобилей для транспортировки краденого топлива. Что ему будет – читайте по ссылке.



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