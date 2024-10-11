На Львовщине произошло масштабное ДТП с пассажирским автобусом: есть погибшие и раненые

Сегодня, 11 октября, около 06:30, на объездной Львова, в районе села Чишки, на автодороге М-06 Киев — Чоп произошло массовое ДТП с пострадавшими с участием автобуса международных перевозок "Варшава – Одесса", грузового автомобиля "Новая Почта" и нескольких легковых транспортных средств Об этом сообщил начальник Львовской ОВА Максим Козицкий, передает портал "Комментарии".

ДТП на Львовщине. Фото: Патрульная полиция Львовской области

По состоянию на 07:00 известно о 27 травмированных (травмы разной степени тяжести). Также уже сообщили о троих погибших.

Патрульные организовали реверсное движение на этом участке дороги.

"Движение очень усложнено. Все службы уведомлены. Патрульные полицейские на месте происшествия регулируют движение и помогают спасать пострадавших", – отметили в патрульной полиции Львовской области.

ОБНОВЛЕНО: Максим Козицкий в 08:44: "Информация на 08:40: три человека погибли. Еще 35 имеют травмы разной тяжести. Среди пострадавших есть шесть детей. На место ДТП выезжали 11 бригад медиков. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь. Обстоятельства аварии выясняют правоохранители".

Информация обновляется.



