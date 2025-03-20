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На Львовщине из пепла спасли ежика: виноваты люди

Испуганный, но живой: во время пожара в Подборцах чрезвычайники спасли ежа в черном пепле

сегодня, 10:35
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Недилько Ксения

Вместо первых цветов во Львовской области – пожарища. Только за прошедшие сутки в области возникло 12 пожаров в экосистемах. Львовские ГСЧСники показали, как из черного пепла на пепелище спасли ежика, чей дом был уничтожен людьми.

На Львовщине из пепла спасли ежика: виноваты люди

Спасатель ГСЧС спас ежика из пламени

Люди, достаточно так "хозяйничать", призывают украинцев.

                                                                                                                                                                                                    

На Львовщине из пепла спасли ежика: виноваты люди - фото 2
На Львовщине из пепла спасли ежика: виноваты люди - фото 3

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Украине значительно возросло количество пожаров, выгорают тысячи гектаров украинской земли. Из-за сжигания мусора, камыша, сухостоя, которые обычно весной вызывают сами же люди, чтобы "убраться" после зимы, огонь охватывает экосистемы, уничтожая все на своем пути, подступая к домам, и даже убивая самих же людей, устроивших поджог.

"Пламя безжалостно уничтожает леса, луга, поля. Животные в отчаянии убегают, а дым окутывает небо, превращая день в мрак. Все это – последствия человеческой безответственности. Сжигание сухой травы – это не уборка, а экологическая катастрофа! Кроме ущерба природе, это еще и уголовная ответственность и штраф. Если видишь поджигателя, вызывай ГСЧС или полицию", – отмечают в ГСЧС.

В ГСЧС напомнили, что поджог сухой растительности и нарушение правил пожарной безопасности приводит к наложению штрафов до 6 тысяч гривен. Уже более тысячи нарушителей привлечены к ответственности.                                                                                                                



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