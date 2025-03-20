На Львовщине из пепла спасли ежика: виноваты люди

Вместо первых цветов во Львовской области – пожарища. Только за прошедшие сутки в области возникло 12 пожаров в экосистемах. Львовские ГСЧСники показали, как из черного пепла на пепелище спасли ежика, чей дом был уничтожен людьми.

Спасатель ГСЧС спас ежика из пламени

Люди, достаточно так "хозяйничать", призывают украинцев.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Украине значительно возросло количество пожаров, выгорают тысячи гектаров украинской земли. Из-за сжигания мусора, камыша, сухостоя, которые обычно весной вызывают сами же люди, чтобы "убраться" после зимы, огонь охватывает экосистемы, уничтожая все на своем пути, подступая к домам, и даже убивая самих же людей, устроивших поджог.

"Пламя безжалостно уничтожает леса, луга, поля. Животные в отчаянии убегают, а дым окутывает небо, превращая день в мрак. Все это – последствия человеческой безответственности. Сжигание сухой травы – это не уборка, а экологическая катастрофа! Кроме ущерба природе, это еще и уголовная ответственность и штраф. Если видишь поджигателя, вызывай ГСЧС или полицию", – отмечают в ГСЧС.

В ГСЧС напомнили, что поджог сухой растительности и нарушение правил пожарной безопасности приводит к наложению штрафов до 6 тысяч гривен. Уже более тысячи нарушителей привлечены к ответственности.