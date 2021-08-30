На Луганщине вспыхнул пожар

Пожарные тушили огонь в лесу близ села Пурдовка, что в Северодонецком районе. Об этом сообщают в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Луганской области.



В Луганской области вспыхнул пожар, фото ГСЧС

Местные лесники Новоайдарского лесоохотничьего хозяйства вызвали пожарных 30 августа, около 13 часов. Известно, что загорелась хвойная подстилка в лесу возле населенного пункта.

Пожарные и военные помогают лесничеству предотвратить распространение огня на большую территорию, ведь они уже имеют хороший опыт ликвидации масштабных лесных пожаров, уничтоживших гектары леса прошлого года.



По периметру зоны пожара был проложена минерализованная полоса с помощью трактора, чтобы сдержать розгорание пламени. С воздуха за ситуацией следят пожарные с помощью беспилотника. Сейчас ликвидация пожара продолжается, огонь локализовали возгорание контролируемое.



Всего над ликвидацией работает 79 человек с привлечением 20 единиц техники. Среди них работники лесничества, Вооруженных сил и Службы спасения.

Как сообщал портал "Комментарии", в Милане загорелся двадцатиэтажный небоскреб. Там поживали 70 семей, квартиры которых разрушил пожар. На месте было задействовано 50 пожарных и 15 пожарных автомобилей. Огонь распространился на нижние этажи и более чем на 20 автомобилей, которые были припаркованы у здания. Пожарные тушили огонь и снаружи, и изнутри здания, ведь им нужно было добраться до верхних этажей, где огонь разгорался все больше и больше. Сейчас угрозы обрушения дома нет. На месте происшествия проводят анализ дыма на загрязнители и разведочные работы на этажах. Причины пожара выясняются местной полицией.





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