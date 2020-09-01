На Луганщине опять горит лес

Под Северодонецком возобновились лесные пожары - горит пять гектаров лесоохотничьего хозяйства. Об этом информирует пресс-служба Главного управления ГСЧС в Луганской области.

Возгорание произошло в лесном массиве Боровского лесничества.

Фото: пресс-служба ГСЧС

"1 сентября о 11:20 в Главное Управление Государственной службы чрезвычайных ситуаций поступила информация о возгорании лесной подстилки в лесном массиве Северодонецкого лесоохотничьего хозяйства около поселка Боровское. По состоянию на 13:30 площадь пожара составляет около пяти гектаров", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что угрозы для близлежащих населенных пунктов не наблюдается.

Для тушения пожара задействованы 44 пожарных, 10 единиц техники ГСЧС, силы и техника Северодонецкого лесного и охотничьего хозяйства. На данный момент тушение пожара продолжается.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о сотнях масштабных пожаров, которые охватили Калифорнию. Жертвами тогда стало шесть человек. Губернатор Калифорнии назвал лесные пожары смертельно опасными и призвал жителей покинуть дома.

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