На Луганщине опять горит лес

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Дмитрий Симоненко
Под Северодонецком возобновились лесные пожары - горит пять гектаров лесоохотничьего хозяйства. Об этом информирует пресс-служба Главного управления ГСЧС в Луганской
области.
Возгорание произошло в
лесном массиве Боровского лесничества.
Фото: пресс-служба ГСЧС
"1 сентября о 11:20 в Главное Управление Государственной службы чрезвычайных ситуаций поступила информация о
возгорании лесной подстилки в лесном массиве Северодонецкого лесоохотничьего хозяйства около поселка Боровское. По состоянию на 13:30 площадь пожара
составляет около пяти гектаров", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что угрозы для близлежащих
населенных пунктов не наблюдается.
Для тушения пожара задействованы 44 пожарных, 10
единиц техники ГСЧС, силы и техника Северодонецкого лесного и охотничьего
хозяйства. На данный момент тушение пожара продолжается.
Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о сотнях масштабных пожаров, которые охватили Калифорнию.
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