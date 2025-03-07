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На Киевщине и Франковщине дети провалились под лед: что с ними стало

Дети провалились под лед в двух областях: что с ними стало

7 марта 2025, 15:43
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Недилько Ксения

В Киевской и Ивано-Франковской областях дети пренебрегли правилами поведения на льду и решили пройтись по нему. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию ГСЧС Украины.

На Киевщине и Франковщине дети провалились под лед: что с ними стало

Спасательная операция, фото: ГСЧС Украины

В первом случае 12-летний мальчик решил сократить дорогу домой через пруд. Об этом он на перемене рассказал одноклассникам. Разговор услышала учительница и предостерегла ученика так не делать, поскольку это опасно. Однако в результате мальчик все же пошел через водоем и провалился под лед.

К моменту прибытия спасателей он уже более 20 минут находился в ледяной воде. Ребенка доставили на берег и передали медикам.

На городском озере города Тлумач на Франковщине прохожий спас 12-летнюю девочку. Она находилась у озера вместе со своими подругами, и в какой-то момент упала в воду из дамбы, высотой 4 метра.

На Киевщине и Франковщине дети провалились под лед: что с ними стало - фото 2

"Родители! Призываем вас постоянно напоминать детям об опасности пребывания на льду, особенно сейчас, когда он очень тонкий! Будьте примером для них – соблюдайте сами правила безопасности и учите этому детей", – отмечают спасатели.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в феврале на Херсонщине произошла трагедия – на территории Великоалександровской общины четверо детей из одной семьи – двое мальчиков (13 и 9 лет) и две девочки (14 и 12 лет) – гуляли по льду реки Ингулец. Тонкий лед не выдержал, и все они провалились в воду. Это заметила 16-летняя девушка, которая была неподалеку. Она бросилась спасать детей, но и сама очутилась под водой. На место трагедии прибежал местный житель. Ему удалось вытащить 16-летнюю спасительницу и 12-летнюю девочку. Все остальные дети погибли.



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